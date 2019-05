Léo Santana anuncia gravação de novo DVD

Léo Santana consolidou seu nome no Sudeste ao ponto de, na madrugada deste domingo (26), enquanto se apresentava no Skuta Festival, na Arena Anhembi, em São Paulo, confirmar a gravação do segundo DVD de sua carreira solo, no dia 15 de agosto, no Credicard Hall, casa badalada da capital paulista.

(Foto: Divulgação)

“Estou ansioso e emocionado”, disse o cantor baiano, que garantiu que fará um registro cheio de participações especiais.

Única atração do pagado baiano no Skuta, Léo Santana encerrou o festival com a casa cheia, às 7h15 da manhã de hoje. “A gente vem fortalecendo essa relação com o público de São Paulo, se identificado com ele e hoje foi a prova disso. Um feito muito importante na minha carreira”, comentou o artista.

Antes dele, se apresentaram no evento realizado pela Work Shor e RB Music: Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, Marília Mendonça, Wesley Safadão, Ferrugem e Cat Dealers.