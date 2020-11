Léo Santana comemora resultado de transplante capilar

Léo Santana comemorou o resultado de um transplante capilar que se submeteu para conter as 'entradas'. O cantor compartilhou a evolução do crescimento dos fios com os seguidores do seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (18).

Leo Santana (Foto: Reprodução)

"Se vocês repararem, fechou a parte do meu cabelo que até então eu não tinha. Estou muito feliz com o resultado. Surpreso", disse o namorado de Lore Improta. O primeiro transplante aconteceu em outubro do ano passado.

Aos poucos, o cantor vai retomando a rotina após a morte do pai, Lourival Cupertino de Santana, 68 anos, no dia 5 deste mês, em Salvador, após infarto fulminante. Léo Santana chorou ao agradecer às mensagens de apoio dos fãs.

"Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu vou levando um dia de cada vez. Como vocês sabem eu tive uma perda enorme... É uma dor imensurável, a qual eu não desejo pra ninguém. Quem já passou por isso sabe do que eu tou falando. Mas eu vim aqui agradecer a cada um de vocês que mandaram mensagens, de pêsames e condolências, de conforto e de carinho", disse Leo quatro dias após a morte do pai.