Léo Santana compra apartamento para a mãe em Salvador e emociona fãs; veja vídeo

Léo Santana compartilhou um raro momento de sua vida pessoal no Instagram nesta quinta-feira. Em um vídeo, ele aparece mostrando a chegada da mãe em seu novo apartamento, em Salvador. O músico fez uma surpresa e entregou as chaves para a matriarca que pulou de alegria com o presentão.

"Vocês que me seguem sabem o quanto eu sou reservado e discreto com todos os meus, mas tinha que vim aqui compartilhar mais essa vitória com todos vocês que estão sempre ao meu lado", escreveu o cantor em legenda.

Léo Santana também contou que o pai ainda estava vivo quando ele entregou as chaves. "Enquanto estava finalizando a decoração e detalhes desse novo apartamento ele acabou falecendo. Mas com certeza tá orgulho do filho dele que sempre fez e faz pela sua família", concluiu o cantor.

Nos comentários, diversos fãs e amigos se emocionaram com as imagens. "Coisa mais linda de se ver. Tenho tanto orgulho de você. Te amo demais. Sua família merece", afirmou a namorada Lore Improta.

"Orgulho demais de você", comentou outro seguidor. "O gigante sendo gigante", opinou um terceiro. Assista: