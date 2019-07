Léo Santana diz que pretende reatar com Lore Improta: 'Estou me fortalecendo'

Após anos de vai e volta, com o último término ocorrendo em maio deste ano, parece que o casal Lore Improta e Léo Santana ainda pode se reconciliar. Pelo menos essa é a vontade que o "Gigante" expressou em entrevista ao blogueiro Leo Dias.

"Estou me fortalecendo, fazendo terapia, cultos com Deus. Cada um se restabelecendo", contou o cantor sobre as ajudas que vem recebendo. Recentemente, Léo voltou a seguir a dançarina nas redes sociais.

Léo contou que acredita na reconciliação do casal e revelou que tem procurado se reaproximar da ex. "Tudo o que mais quero é proteger a mim e a Lore nesse momento. Ainda tenho um enorme sentimento por ela", disse.

Sem sexo por sexo

Enquanto o casal não volta, Léo não quer saber de aproveitar a solteirice. Ainda fragilizado, ele prefere esperar por algo que envolva sentimento. "Não estou com cabeça para sexo por sexo", garantiu o Gigante.