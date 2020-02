Léo Santana e Danniel Vieira estão confirmados no arrastão da Quarta de Cinzas

O Carnaval de Salvador está chegando ao fim. Mas só acaba mesmo com o Arrastão da Quarta-feira de Cinzas, que acontece neste dia 25. O prefeito ACM Neto, inclusive, garantiu que o Arrastão vai acontecer sem nenhum recurso público.

“Só temos motivo para comemorar e celebrar o Carnaval 2020. A festa se encerra amanhã, com arrastão”, disse ele, no Campo Grande. Ele comentou sobre o crescimento do número de foliões nas ruas e lembrou que as duas únicas atrações autorizadas pela Prefeitura para desfilar no pós-folia são os cantores Léo Santana e Danniel Vieira.

“Ambos cumpriram as regras estabelecidas de não ter dinheiro público. Os próprios artistas estão bancando o Arrastão da Barra a Ondina e nós vamos agir em todo instante para que esse seja um dia de pleno êxito para o Carnaval de Salvador”, pontuou ACM Neto, em entrevista coletiva após a reunião de balanço do sexto e último dia de folia, realizada na Sala de Imprensa Oficial José Raimundo, no Campo Grande. Ele também fez um balanço da folia e ainda curtiu a pipoca do grupo Mudei de Nome na avenida.

Após oito carnavais no comando da refeitura, ACM Neto afirmou ter a sensação de dever cumprido. “Hoje, a festa está na rua, é do folião e essa é uma conquista nossa. É uma marca que fica cravada definitivamente no Carnaval da nossa cidade”.

(Valter Pontes/Secom)

Ele lembrou que em 2013, quando assumiu a gestão da capital, o número de blocos de cordas nos circuitos era bem maior, o que impedia o folião pipoca de brincar o Carnaval. “Falem o que quiser, mas ninguém pode questiona, essa é a grande mudança que aconteceu desde quando chegamos aqui em 2013. Lembro que não tinha espaço para o folião, era só corda, o pipoca ficava ali marginal a festa. Hoje, as pessoas estão nas ruas, até mesmo quem compra camarote às vezes prefere ir para avenida ver o trio passar", disse.

"Essa é a grande vitória do Carnaval de Salvador. Esse é o principal legado que a gente deixa. Encerramos esses oito carnavais à frente da Prefeitura de uma maneira muito especial, tendo hoje mais um dia de grande brilho”, acrescentou, visivelmente emocionado. O próprio prefeito fez questão de pular, após a entrevista, na pipoca do Mudei de Nome, no Circuito Osmar, uma das atrações bancadas pelo município para o folião e o fortalecimento da festa na avenida.

Grandes nomes no Campo Grande

A presença de grandes nomes da música baiana no Circuito Osmar, nesta terça-feira (25), também foi comentada pelo prefeito como um dos esforços para fortalecer a folia de Momo no Centro. “Vocês vão ver hoje aqui grandes atrações como Ivete, Olodum, Daniela, e Psirio. Teremos o Campo Grande lotado como nos velhos tempos”, disse, assegurando que a reformulação dos circuitos será um dos grandes desafios para o próximo prefeito da capital baiana.

Com relação ao balanço dos seis dias de folia, o prefeito apresentou números que ilustram o crescimento da festa. “Mais uma vez tivemos um Carnaval ainda maior que no ano passado. Tivemos essa taxa de crescimento que já havia sido registrada no sábado e no domingo e que também foi registrada na segunda-feira, com 18% a mais de pessoas quando comparamos com a mesma segunda-feira do Carnaval de 2019”, afirmou.

