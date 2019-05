Léo Santana e Lore Improta se separam mais uma vez

Léo Santana e Lore Improta terminaram mais uma vez o relacionamento, dando ponto final ao noivado. A assessoria dos artistas confirmou a informação à Revista Quem nesta sexta-feira (24), dias após boatos tomarem conta das redes sociais. O ex-casal não se manifestou.

(Foto: Reprodução)

Os próprios fãs foram os primeiros a notar sinais de que o casal tinha acabado, sempre analisando o comportamento online. Os rumores só aumentaram quando a dançarina deixou de seguir o cantor nas redes sociais - ele continua seguidor da ex.

Em março, os dois viajaram juntos depois do Carnaval para Dubai, onde Léo improvisou um pedido de casamento para reforçar o noivado dos dois.

Esta é a quarta vez que o casal se separa. O último término havia sido em julho do ano passado. "Essas idas e vindas que saiu na mídia é porque a gente não camufla as coisas. Se não está junto, não tá. Tem gente que não conta com medo, mas sou muito verdadeira com meus fãs. Apesar de estar na mídia me vejo como uma pessoa e quero levar o relacionamento como pessoas normais", disse Lore na ocasião.

No final do ano, eles reataram e falavam inclusive em ter filhos. Em fevereiro, Léo disse que era um desejo dos dois, e apenas havia divergência em relação ao "quando". “Eu quero que seja antes do casamento e ela diz que não quer subir ao altar grávida”, contou o cantor em entrevista concedida ao CORREIO via live no Instagram do jornal", escreveu.