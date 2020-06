Léo Santana no São João da Globo Nordeste

Ao lado de artistas como Mano Walter, Solange Almeida, Luan Estilizado, Calcinha Preta, Cavaleiros do Forró, Fulô de Mandacaru e Anderson Rodrigues, Léo Santana foi escalado para a Live de São João produzida pela Globo Nordeste que será exibida no dia 20.

No dia seguinte, ele realiza o Baile da Santinha Sunset em sua casa, a partir das 15h. A apresentação será transmitida através do canal oficial do cantor no You Tube. O show contará com um repertório cheio de sucessos atuais como Contatinho, Solinho da Rabeta, Santinha, Figurinha Repetida, Eu Não Vivo Sem Ela e Sigo Tranquilo, entre outros. E também hits das antigas que marcaram a carreira do gigante e fizeram sucesso em todo Brasil. “Levarei o Baile da Santinha Sunset pra casa das pessoas. Já tem muita coisa pronta e eu não vejo a hora de mostrar pra vocês”, comentou o artista.

Leo Santana em dose dupla de lives na próxima semana (Foto: Divulgação)

Ivete Sangalo foi o destaque da axé music no ranking das lives

Com 2,3 milhões de visualizações na primeira live que fez abrindo a série da TV Globo, a cantora Ivete Sangalo foi o destaque entre os artistas da cena axé. A informação é da Tubelab, empresa especializada em marketing de influência nas redes sociais, que fez um levantamento das maiores lives do mundo da música realizadas no Brasil dividindo-as nas categorias Sertanejo, Pagode e Pop Nacional - categoria na qual a baiana foi incluída. Por falar em Ivete, depois da live no Dia das Mães, ela vai realizar mais uma apresentação especial no seu canal do YouTube, que será um grande arraial virtual, no dia 20 de junho, às 22h, em clima de São João.

Show de Edu Casanova será transmitido para EUA, Canadá e Japão

A live solidária que o cantor e compositor Edu Casanova fará na sexta (12), em prol do Instituto ABD- Eremim (que cuida de crianças refugiadas) e da Fundação Manassés (que cuida da recuperação de jovens viciados em drogas) tem uma novidade: o show também será transmitido para os Estados Unidos, Canadá e Japão, através do Focus Brasil, plataforma de eventos internacionais criada pelo produtor e jornalista baiano Carlos Borges. A live começa às 17h e o público pode assistir através do canal do YouTube de Edu e da Fundação Manassés, e no Facebook da Focus Brasil. A produção leva a assinatura da empresária Cida Brito.

Fernanda Abreu canta seus sucessos para os namorados



O Canal Like (530 da Claro TV) exibe nessa sexta (12), às 20h, sua primeira live original com a cantora e compositora Fernanda Abreu. O show, direto da casa da artista, será em homenagem ao Dia dos Namorados e tratá hits e clássicos de Fernanda Abreu. A apresentação também será destaque, simultaneamente, no canal oficial da artista no YouTube.

TUM-TUM-TUM*

1. Conhecida como a pequena diva baiana do jazz, Cacá Magalhães será a convidada de estreia no primeiro bate-papo musical do O Que Fazer em Salvador, na próxima quarta-feira (17), às 21h, pelo Instagram. A live será mediada por Luciana Ramos, fundadora do perfil que reúne, na rede social, mais de 100 mil seguidores em busca das dicas de entretenimento, gastronomia e cultura em Salvador.

2. A cantora e compositora Roberta Miranda, uma das primeiras mulheres a fazer sucesso na música sertaneja, realiza neste sábado (13), a partir das 19h, sua segunda live no YouTube. O show virtual, batizado de Arraial da Roberta, vai comemorar as festas juninas, com direito a itens típicos, além, é claro, de uma fogueira cenográfica.

Roberta Miranda vai realizar live em homanegm ao São João (Foto: Divulgação)

3. A baiana Ivanna Souto assina em parceria com a agência Music2Mynd e o Sony Channel a produção da live Umbalista, que Carlinhos Brown realiza nesse sábado (13), diretamente do seu estúdio-casa, com transmissão ao vivo, a partir das 20h, no Sony Channel – canal de TV por assinatura - e no canal oficial do artista no YouTube.