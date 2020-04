Léo Santana se defende e explica doações de cestas básicas; assista

Léo Santana explicou doações e disse que foi mal interpretado (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Léo Santana usou as redes sociais para explicar a polêmica em que se envolveu após anunciar que doaria 10 cestas básicas a cada 10 mil pessoas que entrarem na live que ele vai fazer nessa sexta-feira (3).

Em sua conta no Instagram, o artista afirmou que a relação entre a quantidade de cestas básicas e o número de pessoas acompanhando a sua apresentação será um plus na doação que ele já iria fazer independentemente do evento.

"Salve família, o gigante na área para esclarecer de fato essa polêmica da minha live que vai acontecer agora no dia 3 de abril, mês do meu aniversário. Não vão ser 10 cestas básicas, seria muito injusto da minha parte, até meio burrice usar as minhas redes sociais para divulgar apenas 10 cestas básicas, como as pessoas interpretaram. Eu até peço desculpas se eu me expressei de forma errada. A ideia da minha live é fazer com que mais pessoas assistindo, mais alimentos eu esteja doando. Mas, independente disso, eu também vou fazer a minha doação, a minha parte, do meu coração. Se vocês quiserem ajudar, quanto mais pessoas assistirem, mais alimentos eu vou doar", disse o cantor, em vídeo postado nas suas redes sociais.

Léo virou alvo de polêmica nesta quarta-feira (1º) ao condicionar as doações ao número de espectadores na apresentação online. Muitas pessoas criticaram o cantor nas redes sociais. Alguns chegaram a dizer que o 'gigante' poderia fazer mais pelos necessitados e só estava interessado no número de visualizações na live.

Ainda na noite de quarta, Léo divulgou um outro vídeo no seu Instagram no qual chegou a dizer que "nenhum ser humano é obrigado a ajudar ninguém" e foi ainda mais criticado.

"Ao invés de criticar e polemizar a minha atitude, espalhe esse vídeo e a alive do GG que vai ser incrível", continuou.

Ainda segundo Léo Santana, empresários e empresas também vão participar das doações. Ele explicou que os alimentos arrecadados vão ser entregues para moradores de comunidades carentes de Salvador, em especial a Boa Vista do Lobato, bairro em que ele cresceu.

O modelo de live nas redes sociais tem sido adotado por artistas como forma de arrecadar doações durante o período de quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o surto da doença, shows e eventos que geram aglomerações estão proibidos.