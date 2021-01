Léo Santana testa positivo para covid-19 e vai para isolamento

O cantor Léo Santana é mais um artista a contrair o novo coronavírus. O Alô Alô Bahia apurou com diversas fontes que o Gigante teve que cancelar compromissos, mas passa bem. O diagnóstico veio através de um teste RT-PCR feito na terça-feira (5). Assim que soube do resultado, o artista foi para o isolamento social.



Procurada, a assessoria do artista negou a informação, que classificou como “fake news”.



Em dezembro, o pagodeiro foi criticado nas redes sociais por cantar em festas que registraram aglomerações.

Nesta quinta (8), durante uma coletiva virtual para o lançamento de sua nova música, ‘Samu’, em parceria com o paulistano Vitão, ele fez um apelo aos governantes em favor de uma flexibilização que permita que o setor artístico continue trabalhando.



"Queria que os governantes olhassem mais para a nossa classe, nesse ano que se inicia até porque algumas pessoas veem o entretenimento como diversão, mas também é uma profissão, é o meio de cada músico, produtor, técnico de som", declarou o cantor, de acordo com o portal G1.



Ele ainda citou outros setores que já foram 'contemplados' com essa flexibilização. “Os bares estão funcionando, os aviões lotados, aeroportos estão lotados e quando se faz um evento, critica, é querer cancelar, as pessoas só pensam no artista, mas não é só o artista, eu volto a dizer, é toda uma equipe gigantesca que dependem simplesmente de nós, artistas que estamos ali no palco. É bom pontuar isso, porque as vezes as pessoas criticam muito o entretenimento de nós, artistas e músicos, como se nós tivéssemos ali se divertindo”, complementou, antes de reforçar que espera que “nesse início de ano a gente possa flexibilizar um pouco mais o meio dos músicos trabalharem”.



Novo single com Vitão

Candidata a hit, ‘Samu’ une elementos do pagodão baiano com funk e trap. A composição é de Vitão e foi trabalhada em estúdio pelo trio Los Brasileros, formado pelos compositores e produtores Dan Valbusa, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash, creditados como coautores da composição. O clipe da parceria entre o namorado de Lore Improta e o namorado de Luísa Sonza tem direção de João Monteiro. Assista.