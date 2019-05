Léo Santana vira tema de estudo acadêmico

Gigante.doc é o nome do documentário de Ana Neves, que será apresentado como Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia – Uneb, sob orientação da professora Kátia Morais. O documentário mostra as estratégias comunicacionais utilizadas pela produção do artista, analisando a influência da mesma para o estrondoso sucesso do cantor.

O curta visa ainda a valorização da musicalidade baiana e seus artistas, bem como dos profissionais envolvidos nos bastidores de repercussão dessa arte. “Um artista sai das vilas periféricas da capital baiana e torna-se um fenômeno musical cantando o som do lugar. O Gigante, que leva seu show para multidões diversas e repercute geral”, afirma Kátia.

Léo Santana é tema do filme Gigante.doc, de Ana Neves (foto/Betto Jr.)



Comida com carinho e afeto

Com o grupo Quinteto e as participações dos cantores Adelmo Casé e Dom Chicla e da cantora Alana Muinhos, além de desfile da grife Nêga Negona, acontece no domingo uma edição especial do projeto Culinária Musical, em homenagem ao Dia das Mães. O evento começa ao meio-dia, na Casa do Benin, no Pelourinho, e é comandado pelo afrochef Jorge Washington.

Ele vai prepar uma deliciosa feijoada, confirmando que aprendeu bem os ensinamentos recebidos na cozinha da mãe, dona Georgina Rodrigues da Silva. Ainda como opções gastronômicas terá abarás e arrumadinho de carne de fumeiro. O ingresso custa R$ 20 (dinheiro) e o prato R$ 30 (dinheiro, débito ou crédito). O projeto reunirá tudo que as mamães têm direito: música de qualidade, boa comida e muita alegria.



Bahia no Japão

Natural da terra de todos os santos e morando na terra do Sol Nascente, o cantor baiano Davi Zew’s atravessou os sete mares. Após lançar o sucesso Lá do Alto, em 2018, ele chega agora ao seu mais novo single: Teus Braços. A canção traz uma fusão de música folk, eletrônica, juntamente com pitadas de percussão da Bahia e utilização de cellos de orquestra. A letra aborda o romantismo no cotidiano de muitos casais. Mesmo longe, ele não esquece dos sons e ritmos baianos.

TUM-TUM-TUM*

1 Mais um nome confirmado para a gravação do DVD EVA 40 Anos. Agora é Mumuzinho que vai se juntar a Léo Santana, Wesley Safadão, Tomate e Durval Lelys. O evento acontece no dia 18 de maio, a partir das 16h, no Mirante Beagá, em Belo Horizonte. Todos serão recebidos pelo anfitrião, Felipe Pezzoni, atual vocalista da banda.

2 O Forró do Bongo anuncia ingressos promocionais até dia 14 de maio. O São Pedro mais animado da Bahia vai reunir Zé Neto e Cristiano, Gabriel Diniz, Dorgival Dantas, Harmonia do Samba, Parangolé e Forró do Tico. O evento será no Clube Cepe - Catu/BA, dia 1º de julho, a partir das 16h.

3 Grande novidade entre a nova geração do forró baiano, a banda Tico grava DVD ao vivo nessa sexta-feira. Só para lembrar, o evento acontece, a partir das 21h, no Salvador Hall, no Wet´n Wild (Paralela), dentro do Forró das Antigas com a participação do Mastruz com Leite e Magnificos.

4 Hoje tem Quinta Open Bar de forró com Tio Barnabé, a partir das 21h, no Pra Começar, Pituba.Agora com nova formação, com Lukas Marks e Rapha Ribeiro no vocal, a banda está com agenda cheia na comemoração dos 15 anos.