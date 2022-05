Leoa de garras feitas: empresária desenvolve empresa de estética na pandemia

Ela tinha 12 anos quando começou a comercializar os produtos da Avon e a fazer unhas.Em sua jornada, chegou até mesmo a fazer um curso de depilação, mas a vontade de constituir família foi maior e Luciene Santos foi buscar um emprego convencional, com carteira assinada. "Não estava satisfeita e, em 2014, resolvi me capacitar mais e iniciei um negócio próprio. Sempre gostei de empreender, mesmo não sabendo direito", conta.

Desde então, ela não parou mais, seja atuando ou formando outras profissionais da área. A experiência do

Instituto Luciene Santos (Estética e Depilação) e da própria Luciene (@institutolucienesantos) serão os temas do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa semana, na página jornal Correio, no Instagram. Ela foi uma das mães escolhidas para participar do programa em ação promovida no Instagram do jornal que teve 27 mil visualizações.

Luciene precisou exercitar toda a resiliência possível para não sucumbir às pressões para o fechamento do espaço, mas comemora sua força e determinação (Foto: Divulgação)

Durante a conversa com a consultora Flávia Paixão, a empresária falará sobre o desafio de administrar o negócio e atuar com uma equipe qualificada e comprometida. "A falta de um esteio financeiro, além da ausência de um maior apoio familiar sempre foram obstáculos na minha jornada", afirma Luciene.

Apesar das dificuldades, a empreendedora se orgulha por ter conseguido montar o próprio estúdio e ter se mantido firme nos momentos mais difíceis do negócio, especialmente nos meses mais duros da pandemia."Meu maior aprendizado nesse período foi perceber que sou a maior representante dos meus sonhos e que o meu maior apoio serei sempre eu mesma", finaliza.

Para saber mais dessa história, não perca o programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 10, às 18 horas, na página do Correio, no Instagram.