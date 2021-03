Leocovick rescinde contrato com o Vitória e deve fechar com Avaí

O Vitória anunciou, nesta quinta-feira (25), a rescisão de contrato do lateral-esquerdo Leocovick, de 21 anos. O jogador tinha vínculo com o Rubro-Negro até dezembro e, agora, está livre para fechar com outro clube. Ele deve assinar com o Avaí.

Formado nas divisões de base do Internacional, Leocovick chegou ao Vitória em 2020, para compor o time sub-23. Após a pausa no calendário, por causa da covid-19, foi promovido à equipe principal e disputou 16 partidas na temporada passada.

Na atual, começou como titular da lateral-esquerda e participou dos três primeiros jogos. Porém, perdeu a vaga depois de Pedrinho ser promovido pelo técnico Rodrigo Chagas. E, com a contratação do experiente Roberto, ele se tornou a terceira opção para o setor.