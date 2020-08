Lesionado, Douglas é vetado e desfalcará o Bahia contra o Ceará

O Bahia terá um desfalque importante no duelo contra o Ceará, domingo (23), às 20h, no estádio Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Substituído no segundo tempo do empate em 1x1 com o São Paulo, na noite desta quinta-feira (20), no Morumbi, o goleiro Douglas está vetado da partida.

De acordo com o médico do Bahia, Luiz Sapucaia, o goleiro vai passar por exame de imagem em Salvador para saber qual a gravidade da lesão.

"No momento do chute do tiro de meta ele sentiu uma fisgada na perna. A gente ainda tentou fazer com que ele voltasse, mas ele ainda estava sentindo. Não sentiu abrir, mas a gente preferiu tirá-lo de campo. Vamos fazer o exame em Salvador e para o jogo do Ceará ele não vai", disse Sapucaia.

"Vamos aguardar o exame, ele saiu de uma lesão nesse mesmo grupo muscular, provavelmente seja só uma fibrose que abriu, mas vamos definir qualquer coisa após a ressonância", continuou.

Essa não é a primeira vez que Douglas se machuca na temporada. Durante os treinos para a retomada no futebol, o goleiro sofreu lesão e desfalcou o Bahia em toda a continuação da Copa do Nordeste. Voltou ao time apenas nos jogos da decisão do Baianão, contra o Atlético de Alagoinhas.

Sem o camisa 1, Anderson será o titular do Bahia contra o Ceará e Mateus Claus vai ficar no banco de reservas. O elenco do Bahia segue na sexta-feira (21) para Fortaleza, local da partida.