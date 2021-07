Lesionado, Ronaldo desfalcará o Vitória por duas semanas

Depois de perder o centroavante Dinei até o final da temporada, o Vitória terá outro desfalque importante nas próximas semanas. O goleiro Ronaldo sofreu uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda e vai ficar afastado por pelo menos 15 dias.

Titular do gol rubro-negro, o defensor não entrou em campo na derrota por 3x0 para o Grêmio, na noite da última terça-feira (27), no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Lucas Arcanjo foi o substituto no Barradão e Caíque ficou como opção no banco de reservas.

Ronaldo já havia se queixado de dor após a derrota por 2x1 para o CSA, no estádio Rei Pelé, no último sábado (24), pela Série B do Brasileiro. O Vitória volta a disputar o torneio de acesso no sábado (31), às 16h30, quando recebe o Avaí, no Barradão.

Em 15º lugar, o rubro-negro soma os mesmos 12 pontos que Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Cruzeiro. Os últimos três integram a zona de rebaixamento. O Avaí é o 7º colocado, com 22 pontos, um a menos que o Goiás, que ocupa a 4ª posição e é o primeiro time dentro do G4.

Além de Dinei e Ronaldo, o Vitória tem outros quatro jogadores vetados pelo departamento médico. Os zagueiros Wallace e Thalisson Kelven, o volante Guilherme Rend e o atacante Wesley Pionteck. O volante Fernando Neto e o atacante Vico estão em fase de transição. Recuperado de lesão, o lateral direito Raul Prata está novamente à disposição.