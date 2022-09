Lesionados, Danilo Fernandes e Matheus Bahia não jogam mais este ano

O Bahia perdeu dois titulares absolutos até o fim da temporada, o goleiro Danilo Fernandes e o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ambos estão lesionados e, segundo sinalizou o médico Rodrigo Daniel em entrevista após a vitória por 3x1 sobre o Tombense, sábado, na Fonte Nova, eles não se recuperarão a tempo de jogar ainda na Série B.

Restam dois meses para o fim da competição, no dia 5 de novembro. Tempo insuficiente para curar a lesão de Matheus Bahia no músculo adutor da coxa, assim como a de Danilo Fernandes. "São lesões complicadas, difíceis de tratar em menos de dois meses", disse o médico.

"Matheus Bahia sofreu ruptura do tendão adutor longo direito e ainda sente bastante dor. Está na fase inicial, e nós não temos previsão de retorno. Mas é uma lesão que é bastante grave, grau 3".

No caso do goleiro, há risco de cirurgia. O quadro envolve uma torção no joelho direito e também uma lesão no ligamento cruzado posterior, de acordo com o exame de imagem realizado. Segundo Rodrigo Daniel, como ainda havia muito inchaço no local, o exame será repetido terça-feira (6) "para definir se vai ter tratamento conservador ou cirúrgico".

Na ausência dos dois atletas, Mateus Claus assumiu a posição no gol e Luiz Henrique entrou na lateral esquerda diante da Ponte Preta, na semana passada. Como o lateral ficou suspenso, Rezende foi o titular contra o Tombense.