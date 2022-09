Lesões preocupam o Bahia antes de duelo contra o Tombense; veja quem está fora

O Bahia não vai ter muito tempo para refletir a má atuação durante a derrota para a Ponte Preta, nesta quarta-feira (31), por 2x0, no estádio Moisés Lucarelli. No sábado (3), o Esquadrão encara o Tombense, na Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série B. Diante dos mineiros, o técnico Enderson Moreira tem muitos problemas para montar o time.

A principal preocupação está na lateral esquerda. Com Matheus Bahia machucado e Luiz Henrique suspenso, o tricolor não tem jogadores disponíveis para o setor. A saída, será a de improvisar um atleta na função ou mudar o esquema tático da equipe. Contra a Ponte Preta, o lateral direito Marcinho foi deslocado para o lado esquerdo.

"A gente não tem mais lateral. A gente não tem como. O Luiz Henrique está suspenso. O Matheus Bahia está machucado. A gente lamenta muito, porque ficamos quase 12 dias para poder treinar. Já no jogo contra o Vasco, perdemos dois atletas. Hoje mais o Danilo. Já a opção do Luiz para o próximo jogo. Mas a gente tem que pensar naquilo que tem que ser feito, da melhor forma possível, tentar ajustar a equipe para que a gente possa fazer um bom jogo no sábado", disse o treinador.

Ainda no sistema defensivo, o zagueiro Luiz Otávio também está fora. Ele se machucou logo nos primeiros minutos da vitória por 2x0 sobre o Vasco, e foi diagnosticado com lesão de grau 2 na coxa.

"Luiz Otávio vinha se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda. Já tinha mais de uma semana treinando com o grupo sem limitações, mas no início do jogo (contra o Vasco) ele sentiu um desconforto na região posterior da coxa do lado esquerdo também", explicou Rafael Garcia, médico do tricolor.

O último a integrar o departamento médico foi o goleiro Danilo Fernandes. Ele machucou o joelho durante o aquecimento em Campinas e foi substituído por Mateus Claus. Danilo iniciou o tratamento ainda em São Paulo e vai ser avaliado durante a semana.

Nesta quinta-feira (1º), a delegação do Bahia deixa Campinas e retorna a Salvador. O único treino antes do confronto com o Tombense será realizado na sexta-feira (2), véspera da partida.