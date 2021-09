Leticia Bufoni surgiu com cabelos loiríssimos nas redes sociais. A skatista, que representou o Brasil na Olimpíada de Tóquio este ano, anunciou a novidade nas suas redes sociais.

Ela, que antes pintava o cabelo de rosa, decidiu fazer uma mudança radical. O processo apra tingir o cabelo o cabelo demorou cerca de duas horas.

No Instagram, a atleta postou a imagem dessa nova fase, com a legenda “Bye Bye Pink” (“Tchauzinho, Rosa”, no inglês).

Foto: Reprodução