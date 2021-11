Leticia Bufoni diz estar banida do Tinder nos EUA

A skatista Leticia Bufoni contou que está enfrentando problemas para utilizar o conhecido aplicativo de relacionamentos. Em publicação nas redes sociais, a atleta disse que foi "banida" do Tinder mais uma vez.

"Se tá ruim pra você, imagina pra mim que fui abrir o meu Tinder aqui em Orlando só pra ver o que estava acontecendo e novamente sou 'Banida' do app", escreveu.

Ce tá ruim p vc, imagina pra mim que fui abrir o meu @Tinder aqui em Orlando só pra ver oque estava acontecendo e novamente sou “Banida” do app ???????? @tinderbrasil ???? pic.twitter.com/4nUvZAJN1J — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) November 18, 2021

Mas não é a primeira vez que isso acontece com a atleta. Isso porque vários usuários utilizam as suas fotos no perfil e, além do Tinder, Bufoni disse que também foi bloqueada no Bumble.

"Vcs acreditam q eu sou bloqueada do tinder e bumble? Tem muitas contas usando as minhas fotos aí quando eu tentei entrar não deixaram", escreveu ela no Twitter, no mês passado. Na rede do passarinho, ela conta com quase 300 mil seguidores.