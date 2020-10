Letreiro cai em Major Denice durante sabatina na Lapa

Um letreiro que fazia parte do cenário de um programa, transmitivo ao vivo da Estação da Lapa, caiu em cima da Major Denice, candidata da 'Coligação que Cuida de Gente' (PT-PSB), enquanto ela respondia perguntas de uma sabatina do site Varela Notícias.

O objeto atingiu as costas da postulante petista e causou um susto em todos os presentes no terminal de transbordo. Contudo, a candidata não interrompeu a atividade e seguiu respondendo às perguntas normalmente.

"Eu estou bem, podemos seguir tranquilamente com nossa sabatina", disse Major Denice logo após a queda do cenário. Ela concluiu o pensamento que estava expondo antes do acidente e ainda brincou com a situação. "Acho que vocês ficaram mais nervosos que eu".