Levantamento mostra que pelo menos 16 prefeitos morreram por covid em 2021

Um levantamento feito pela Folha de S. Paulo mostra que pelo menos 16 prefeitos morreram em decorrência da Covid-19 desde 1º de janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os prefeitos tinham idades entre 43 e 65 anos e, em alguns casos, já não estavam no período de transmissão da doença, mas ficaram até mais de um mês internados devido às complicações decorrentes do coronavírus.

Entre eles está o baiano Herzem Gusmão, ex-prefeito de Vitória da Conquista, que morreu no mês passado após passar semanas internado. O levantamento da Folha aponta que, das 16 mortes, 13 ocorreram nos últimos 42 dias, período em que os óbitos causados pela pandemia se aceleraram no país.

O caso mais recente ocorreu em Itanhandu, no sul de Minas Gerais, onde o prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca morreu na noite do último sábado (24), após mais de um mês internado no hospital da cidade.