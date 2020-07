Levi Lima não é mais vocalista da Jammil e uma Noites

O cantor baiano Levi Lima, 37 anos, não faz mais parte da banda Jammil e uma Noites. O próprio artista, que comemora 20 anos de carreira em 2020, fez o anúncio neste domingo (5), através de um comunicado com vídeo em seu Instagram.

Na legenda, ele escreveu: "Gratidão enorme a tudo e a todos por esse ciclo tão especial!". Ele disse ainda que não tem previsão de seguir carreira solo nos próximos anos. Deve seguir em outros projetos - alguns que vai dividir com o público e outros mais particulares.

"Tou aqui pra comunicar todos vocês que acompanham meu trabalho há 20 anos. Muito trabalho, muita dedicação, muitas conquistas, muitos sonhos realizados. Nove desses 20 anos foi na banda Jammil e Uma Noites, na qual a gente pode conquistar muita coisa juntos (...). Foram anos que eu vou levar pra sempre na memória e com muito carinho e respeito. Mas não faço mais parte do grupo porque há algum tempo eu já venho refletindo sobre a minha vida, sobre o movelo de vida, o ritmo, o lifestyle que eu não tava mais me sentindo a vontade. Eu não estava mais feliz de fato. Eu precisava, depois desses 20 anos, um período vivendo outras experiências, tendo um rotina diferente, colocar em prática projetos que eu já tinha vontade. Depois de muito tempo, muita programação, de forma super amistosa e elegante, chegou o momento de partir pra esse ciclo novo (...). Eu quero experimentar durante um período. O que fica pra trás é lindo, é relevante. E a gratidão também é enorme", disse.

Confira vídeo completo: