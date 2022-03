Liberado pelo DM, Danilo Fernandes volta aos treinos no Bahia

Ainda juntando os cacos da derrota para o Sport, no último sábado (5), por 3x2, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira (7), e iniciou a preparação para o duelo contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.

Como a partida contra o Jacupa será apenas no próximo sábado (12), o Esquadrão vai ter a semana inteira para corrigir os problemas. Na Cidade Tricolor, o técnico Guto Ferreira teve uma longa conversa com os jogadores antes do treino.

Depois dos últimos resultados (derrotas para o Sport no Nordestão e para Juazeirense e Atlético de Alagoinhas, no estadual), o tricolor se complicou na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano e corre sério risco de ser eliminado de forma precoce nos dois torneios.

Depois da conversa, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo foi para o campo. Vítima durante o ataque ao ônibus tricolor, o goleiro Danilo Fernandes retornou aos treinos e fez uma atividade leve. Ele ainda não tem prazo para voltar a atuar.

Nesta terça-feira (8), o elenco tricolor retoma os treinos no CT Evaristo de Macedo.