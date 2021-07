Liberdade total: geração Z inspira o universo fashion

Superar padrões, renovar comportamentos, trazer visões e estéticas que representem "o novo". Parece que cada geração é motivada pelo desejo de marcar território e se apresentar ao mundo questionando a anterior. Essas questões se refletem também na moda de forma intensa. A geração Z (que abrange os nascidos entre 1996 e 2010) cresceu em plena era digital, imersos na internet e redes sociais. Daí toda a sua fluência nesse ambiente.

Quanto ao estilo, eles reinventam tendências do passado, principalmente da década de 1990 início dos 2000 com suas proporções largas e sobreposições casuais. Abominam a calça skinny, priorizam o conforto e adoram classificar os gostos das outras gerações de "cringe" (uma gíria importada para dizer vergonha alheia). Muito além desse choque geracional, que ganhou as redes sociais, os "Z" trazem à tona muitas combinações urbanas, confortáveis, que brincam com o gênero e libertam o corpo das silhuetas justas. Vem conferir as produções que montamos inspiradas nessa turma!

Gabriel Cerqueira e Thiers Ferreira

Volumes poderosos

As calças largas, jaquetas cropped e os tênis pesadões são os queridinhos dessa nova geração. Reunimos todos eles em uma produção, acrescentamos um top em estampa grid e ainda brincamos com o color blocking.





Clima casual

As segundas peles estampadas de manga longa estão de volta entre essa turma jovem descolada. Partimos dessa peça hit e mesclamos com top, shortinho esportivo xadrez e jaqueta de linho para sobrepor.





Ficha Técnica:

Fotografia: Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto) e Thiers Ferreira (@thiersfs)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Modelo: Victoria Purificação (@viccsantos1) da B! Models Managament (@bmodelsmgt)

Locação: A Cafeteria Botânica (@acafeteriabotanica) e A Casa 478 (@a_casa478)

Todas as peças são da Renner (@lojasrenner)