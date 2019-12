Libertadores? Veja a conta que o Bahia precisa para o 'milagre'

A duas rodadas do fim do Brasileirão, a matemática mantém vivo o sonho do Bahia de disputar a Copa Libertadores em 2020. As chances são muito remotas, mas sim, o tricolor ainda tem possibilidade de conseguir a tão desejada vaga no torneio continental. De acordo com os estudiosos da Universidade Federal de Minas Gerais, a probabilidade de isso acontecer é de apenas 2,2%. Portanto, é hora de se agarrar à calculadora. O CORREIO fez as contas e destrinchou o que precisa acontecer para que o "milagre" seja realizado.

Com 48 pontos, o Bahia é o 11º colocado da Série A. O time comandado por Roger Machado está a cinco pontos do Corinthians, que soma 53, e, em 8º lugar, é o último time dentro do G8, grupo dos clubes que se garantirão na Libertadores do próximo ano.

O Esquadrão não depende apenas das suas forças, mas precisa fazer o próprio papel e vencer os dois jogos restantes do Brasileirão. O primeiro é contra o Vasco, quinta-feira (5), às 19h15, na Fonte Nova. O último será fora de casa, contra o Fortaleza, domingo (8), às 16h, no estádio Castelão, na capital cearense.

Além de vencer as partidas, o Bahia torce por tropeços de dois adversários. Um deles é o Corinthians. A equipe paulista não pode vencer nenhum dos dois jogos e só pode no máximo empatar um. Na quarta-feira (4), o Corinthians visita o Ceará, às 19h30, no Castelão, em Fortaleza. Na última rodada, domingo, às 16h, o adversário é o Fluminense, no Itaquerão, em São Paulo.

Como o Bahia jogará pela 37ª rodada um dia depois, já entrará em campo diante do Vasco sabendo se ainda tem chance de brigar por vaga na Libertadores ou não.

O outro rival que o tricolor precisar secar é o Goiás, 10º colocado, com 49 pontos. A equipe goiana pode até vencer uma partida e empatar a outra, só não pode sair de campo vitoriosa nas duas. O clube esmeraldino entra em campo no mesmo dia e horário que o Esquadrão, primeiro na quinta-feira, às 19h15, contra o Palmeiras, em jogo que será disputado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Depois, receberá o Grêmio, domingo, às 16h, no Serra Dourada.

Assim como o Goiás, o Fortaleza também está acima do Bahia na tabela, com 49 pontos, em 9º lugar, mas o tricolor só precisa se preocupar com a equipe cearense no confronto final, na última rodada do campeonato. Se ainda tiver chance de ir à Libertadores, precisará vencer o adversário, o que automaticamente colocará o tricolor baiano na frente do cearense.

Independentemente de conseguir a vaga na Copa Libertadores ou não, as duas últimas rodadas do Brasileirão podem render ao Bahia a melhor campanha do clube na história dos pontos corridos e a classificação à Sul-Americana - basta um empate em um dos dois jogos para se garantir nesse torneio sem depender de outros resultados. A melhor pontuação do Esquadrão foi de 50 pontos na edição de 2017. Em colocação, o recorde é o 11º lugar do ano passado.