Lícia Fábio recebe convidados na Casa Bem Bahia durante o Carnaval

E Licia Fabio continua agitando a cena carnavalesca no circuito off da folia. A Casa Bem Bahia que ela criou há quatro anos na Bahia Marina, tem sido um dos pontos mais bem frequentados da folia indoor. Desde sexta-feira, a promoter vem recebendo cerca de mil convidados/dia com direito a comes e bebes dos bons e atrações musicais escolhidas a dedo para animar os foliões. Tudo sob a batuta da promoter e de sua fiel escudeira Helaine Schindler. Um luxo!

(Foto: Divulgação)

