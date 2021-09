Licia Fabio vai comandar festa de Réveillon no Centro Histórico da capital baiana

(Divulgação)

Licia Fabio se junta à Diva e à Pequena Notável Produções para o evento

A Licia Fabio Produções se uniu às empresas Diva e Pequena Notável para a realização de uma festa de Réveillon, no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. O evento, que terá como atração os cantores Luiz Caldas e Jaú, será na Chácara Baluarte e terá dois tipos de ingressos: all inclusive (com serviço de bebidas e bufê) e open bar com comidas vendidas à parte. No primeiro modelo, o público terá acesso a uma área climatizada com lounges e serviço cinco estrelas. A promoter ressalta, no entanto, que a realização da festa está condicionada às determinações dos governantes com relação à pandemia.

Civilização

O Masp, cartão postal da cidade de São Paulo, vai ganhar um anexo com 14 andares conectado com o prédio de Lina Bo Bardi por uma passagem subterrânea. O espação vai contar com galerias, salas de aula, reserva técnica, laboratório de restauro, restaurante, loja e áreas de evento. O projeto será totalmente financiado por doações de pessoas físicas e demonstra o engajamento da sociedade privada com o museu que tem entrega prevista para janeiro de 2024

(Divulgação)

Adenor Gondim tem suas obras expostas no Museu Afro-Brasil em São Paulo

Baianos em Sampa

Obras de fotógrafos baianos como Adenor Gondim, Marcio Lima e Mario Cravo Neto estão na exposição Terra em Transe em cartaz no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. A mostra, que tem curadoria de Diógenes Moura, reúne trabalhos de 60 artistas visuais brasileiros e fica em cartaz até 5 de dezembro. “É uma oportunidade para o público conhecer o trabalho de importantes fotógrafos brasileiros, mas também para repensar a realidade nacional a partir de um novo ponto de vista, necessário, atual e contundente”, diz Emanoel Araújo, diretor do museu.

(Divulgação)

Bela Gil esteve em Salvador para inauguração da Casa Brasileira

Ocupação

O Expresso 2222, prédio localizado na Barra, é o novo endereço da segunda unidade da Casa Brasileira, marca gaúcha especializada em móveis planejados, em Salvador. O espaço foi inaugurado no último dia 23 com a presença da apresentadora Bela Gil, filha de Flora e Gilberto Gil, que promoveu uma aula-show para um grupo de convidados.

(Divulgação) Kaywa Hilton celebra primeiro ano do Boia

Gosto de mar

O chef Kaywa Hilton e a mestre-cervejeira Débora Lehnen criaram uma cerveja especial de lambreta para celebrar o primeiro ano do restaurante Boia Cozinha do Mar. A novidade, que tem um sabor surpreendente, será produzida numa edição limitada pela cervejaria Proa para festejar o aniversário da casa do ex-participante do programa Mestre do Sabor.

(Divulgação)

Chef Gonçalo Ramirez vai comandar jantar no The Hotel na Barra

Esquenta

O Festival Gastronômico de Morro de São Paulo & Boipeba, que acontece entre os dias 15 e 31 de outubro, vai fazer um espécie de esquenta em Salvador. No próximo dia 5 de outubro, o chef Gonçalo Ramirez, do restaurante da Pousada Minha Louca Paixão (Morro) cozinha para um seleto grupo de convidados no The Hotel, na Barra. A carta de drinks é do mixologista Junior Queiroz.

(Foto:Herbert Loiola/Divulgação)

Ana Zambelli vai dirigir area de alimentos e bebidas da Costa do Sauípe

Cozinha estrelada

A chef paulista Ana Zambelli, que acumula mais de 18 anos à frente das cozinhas dos restaurantes Cantaloup, Sabuji, Le Chef Rouge e Le Tan Tan Bistrô, em São Paulo, é a nova Gerente Geral de Experiência A&B (Alimentos & Bebidas) de Costa do Sauípe, na Bahia. Zambelli foi a primeira brasileira a fazer parte da equipe do ElBulli, restaurante espanhol comandado pelo premiado chef internacional Ferran Adriá, em 2003.

(Divulgação)

Saulo Brandão vai expor suas fotografias no Jabu Restaurante

Olho no cerrado

O acervo produzido pelo fotógrafo Saulo Brandão durante os dois anos que passou na região do Planalto Central, quando registrou a fauna e a vegetação do Cerrado Brasileiro, está exposto no restaurante Jabú Restô e Bar, no Rio Vermelho.

Aplauso

Para a inauguração da Cidade da Música que, além de devolver à cidade um dos prédios mais emblemáticos do Centro Histórico, ainda celebra a música brasileira através de seus artistas.

Vaia

Para todos que acham que a pandemia acabou e que por isso estão abandonando os cuidados com a higiene das mãos e com o uso da máscaras.