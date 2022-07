Licitação define empresa que vai operar ônibus elétricos em Salvador

A empresa Viação Jequié Cidade Sol venceu a licitação para operação e manutenção de 20 ônibus elétricos que vão circular em Salvador. A informação foi publicada na edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba), a empresa vencedora foi contratada para a prestação do serviço de ônibus elétricos que são integrantes do Projeto Piloto, "que visa a mudança da matriz energética de alimentação dos sistemas de transporte público coletivo, contribuindo para minimizar a emissão de poluentes na Região Metropolitana de Salvador (RMS)".

Os novos ônibus funcionam com propulsão elétrica. Todos os coletivos t~em quatro portas, piso baixo e com ar-condicionado, que são pontos que prometer melhorar a qualidade do serviço no transporte público metropolitano.

O valor estimado do contrato é de R$ 16 milhões. O critério de julgamento foi o menor valor unitário do custo quilométrico.