Líder do governo articula pena mais dura para deputado do PSL por ato contra Lula

A confusão orquestrada pelo deputado estadual Capitão Alden (PSL) durante a visita do ex-presidente Lula (PT) à Assembleia Legislativa, no último dia 25, deve custar caro ao parlamentar. Irritado com a ofensiva de Alden contra apoiadores do petista, o líder da base aliada ao Palácio de Ondina na Casa, Rosemberg Pinto (PT), costura apoio na bancada governista para apresentar um parecer alternativo com pena mais rigorosa que a suspensão do deputado do PSL por 30 dias, recomendada pelo Conselho de Ética da Assembleia. Em declarações recentes à imprensa, Rosemberg tinha antecipado a disposição de endurecer o jogo contra Alden. Agora, trabalha pessoalmente para emparedá-lo.

A regra é clara

O contra-ataque do líder governista tem como trunfo a regra regimental que garante a soberania do plenário sobre as decisões da Assembleia. Como o parecer do Conselho de Ética ainda não foi votado, nada impede que, em vez de suspenso, Alden seja cassado, desde que a mudança seja proposta em plenário e aprovada por dois terços dos 63 deputados.

Erro de cálculo

Ainda que a bancada da oposição se posicione inteira a favor de Capitão Alden em um eventual parecer pela cassação, a base aliada soma mais dos que os 42 votos necessários para defenestrá-lo. Para piorar o quadro, deputados oposicionistas sinalizaram intenção de deixar o colega à própria sorte. Acham que, ao invés de evitar conflitos até o plenário votar o pedido de suspensão, Alden pensou que estava completamente livre de receber pena de maior gravidade e decidiu despejar a artilharia justo sobre o principal símbolo do PT.

Asa quebrada

Incluída no radar da Operação Faroeste como uma das empresas supostamente beneficiadas no esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia, a Addey Táxi Aéreo perdeu o duelo travado com o Grupo Vinci para permanecer no hangar que ocupava no Aeroporto de Salvador. Após três anos de disputa judicial para cobrar dívidas da Addey com o aluguel do espaço, a concessionária que administra o terminal conseguiu reaver ontem a posse do hangar, o mesmo onde o falso cônsul Adailton Maturino, acusado de chefiar a organização investigada na Faroeste, abrigava seu jato e um escritório usado para encontros secretos.

Ritmo de festa

Nos corredores do Congresso, Cacá Leão (PP) está na lista dos deputados federais mais otimistas com a possível guinada do Senado em relação à proposta que autoriza a retomada das coligações proporcionais para a sucessão de 2022. Aos aliados da bancada baiana, Cacá diz ter detectado indícios concretos de reviravolta, embora admita que a aprovação continua distante.

Na trincheira

Enquanto o Supremo arrasta o veredito sobre a validade do marco temporal para demarcações de terras indígenas, produtores rurais e lideranças de tribos no Sul e Sudoeste do estado entraram em estado de guerra. Em ambas as regiões, segundo apurou a Satélite, é grande o fluxo de grupos armados nas áreas sob conflito, tanto de um lado quanto do outro.