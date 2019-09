Líder do governo Bolsonaro no Senado é alvo da Polícia Federal

O líder do governo Bolsonaro no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quinta-feira (19). O deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), filho do senador, também é alvo dos policiais.

A PF cumpre mandados de busca e apreensão no Congresso, que foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. A operação investiga o desvio de dinheiro público de obras na região Nordeste.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a investigação se refere ao período em que Bezerra Coelho era ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff (PT).