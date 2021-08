Líder espírita Divaldo Franco é internado em Salvador

O líder espírita Divaldo Franco, 94 anos, foi internado no Hospital São Rafael, na noite dessa terça-feira (10). Ele foi diagnosticado com um cálculo renal e passa por exames para avaliar a necessidade de um procedimento.

Segundo informações da Mansão do Caminho, o estado de saúde do religioso é bom. Divaldo está em uma unidade da UTI do hospital.

Confira o comunicado oficial:



Cirurgia

Em julho do ano passado, Divaldo foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e foi submetido uma cirurgia de correção de três hérnias de disco, problema que afeta a coluna. Antes da cirurgia, ele passou por exames na unidade.

Ele ficou sete dias internado para se recuperar da cirurgia e, após receber alta, passou alguns dias em São Paulo para passar por uma nova avaliação médica. Com estado de saúde bom, ele voltou a Salvador no dia 10 de agosto.

Pandemia

Em maio deste ano, Divaldo recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, junto com outros residentes idosos da Mansão do Caminho. Ele ressaltou a alegria em se vacinar e a importância do momento.

Durante participação no Segundou, com Joca Guanaes, Divaldo falou sobre a pandemia e o livro No Rumo do Mundo da Regeneração, escrito com o espírito Manoel Philomento de Miranda.

"Em setembro do ano passado, o espírito Manoel Philomeno de Miranda informou-me que desejava es escrever um livro sobre a questão da grande epidemia. Mostramos que a pandemia não é um castigo divino, mas um fenômeno de natureza sociológica e periódica do planeta, que a cada cem anos permite romper uma pandemia, como a peste negra e a gripe espanhola. A partir de setembro, reservei um tempo para ele vir escrever. O fenômeno é curioso: o médium fica sentado, coloca papéis na mesa e, em transe, o espírito escreve com alguma celeridade. Escrevemos em menos de um mês, trabalhando, às vezes, dez ou 12 horas num dia".

Mansão do Caminho

A Mansão do Caminho, que Divaldo fundou em 1952, junto com Nilson de Souza Pereira, o Tio Nilson, atende a mais de três mil crianças. Os meninos e meninas permanecem na Mansão das 7h às 17h, onde estudam e fazem todas as refeições.