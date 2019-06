Líder religioso baiano será enredo da Grande Rio no Carnaval 2020

João Alves de Torres Filho, nascido em Inhambupe, interior da Bahia, em 1914 - mais tarde batizado Joãozinho da Goméia ao se fixar na baixada fluminense, no Rio de Janeiro – foi um dos maiores líderes religiosos do país e terá sua história traduzida em samba e enredo pela Grande Rio no Carnaval 2020.

Homossexual assumido, o negro de personalidade forte fez sua despedida de Salvador em alto estilo, em 1948, quando apresentou ao público no Teatro Jandaia um espetáculo com danças típicas do candomblé – um escândalo para a época.

Joãozinho da Gomeia (Foto:Fundação Pierre Verger/ Divulgação)

Já no Rio de Janeiro, instalado na Rua da Goméia – endereço incorporado ao nome -, recebia em seu terreiro políticos, embaixadores, artistas, aguçando a curiosidade da imprensa, que noticiava cada vez mais as excentricidades do pai de santo. Getúlio Vargas e Ângela Maria, a Rainha do Rádio, eram frequentemente vistos por lá. Sua figura foi, inclusive, inspiração para o humorista Chico Anysio criar o personagem “Painho”, um marco na carreira de Chico.



Sua morte, em 1971, não poderia ser mais apoteótica, com episódio narrado pela revista O Cruzeiro. Foi sepultado no cemitério de Duque de Caxias, quando uma chuva de proporções míticas desabou sobre o Rio de Janeiro exatamente na hora que o caixão baixava a sepultura e com muitos presentes incorporando santos. O cenário foi descrito como uma manifestação de Iansã recebendo seu filho.

Agora, a Grande Rio se prepara para juntar surdos e tamborins a atabaques e agogôs para homenagear o Rei do Candomblé, uma das figuras mais emblemáticas do bairro de Caxias. O samba enredo será distribuído pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad na próxima quarta-feira, às 20h, na sede da agremiação.

Membro efetivo

O criminalista baiano Luiz Coutinho será empossado como membro efetivo do Instituto dos Advogados Bra- sileiros. A cerimônia solene, que vai ser conduzida pela presidente do IAB, Rita de Cássia Sant’Anna Cortez, irá acontecer na próxima quarta-feira, a partir das 18h, na sede da instituição, no Rio de Janeiro.

Olho nela!

Ex-diretora comercial integrada da Infoglobo – e com mais de 20 anos na área de mídia impressa-, Virginia Any esteve em Salvador, onde mantém diversos amigos. Anteontem, por exem- plo, jantou com o casal Thais Bahia e Isaac Edington no restaurante Origem, de Fabrício Lemos, no Caminho das Árvores. Any, atualmente, é sócia e diretora-geral da operação nacional da Smartclip, empresa especializada na distribuição de publicidade em vídeos, que também atua nos Estados Unidos, Europa e em outros países da América Latina.

Silvio Pedra com a esposa, Karin Muller (Foto: Reprodução)

Centro de compras

Feira de Santana vai ganhar um novo shopping center. Trata-se do Avenida, que estará funcionando a partir do mês de outubro, em uma área de 12 mil metros quadrados, na Avenida Nóide Cerqueira, uma importante via que liga a BR-324 à Avenida Getúlio Vargas e que representa um novo eixo de desenvolvimento da economia local, com muitos e novos empreendimentos habitacionais e comerciais ao longo de toda sua extensão.

O estabelecimento, que contará com 70 lojas e deverá gerar cerca de 700 empregos diretos, é uma iniciativa da SP Investment, liderada pelo empresário Silvio Pedra Cruz Júnior, ex-presidente da Cencosud no Brasil - grupo varejista chileno que administra na Bahia os supermercados GBarbosa e Mercantil Rodrigues, além da Perini.

Cristina Tolovi (Foto: Divulgação)

Entre nós

Cristina Tolovi, do Estúdio Campana, está passando o feriado prolongado de São João em Busca Vida, no Litoral Norte da Bahia. Por lá, é ciceroneada pela designer Magu Atala.

Passaporte

Patricia e Toninho Andrade fugiram dos festejos juninos e desembarcaram na região do Douro, em Portugal. Por lá, estão hospedados no famoso Six Senses. O hotel, que foi premiado como o melhor no quesito design pela Best of the Best do Virtuoso, fica instalado no topo da colina do Rio Douro e tem vista inebriante do vale, com natureza em evidência.

Patricia e Toninho Andrade (Foto: Reprodução)