Líderes de grandes empresas debatem desafios da crise em evento online promovido pelo UOL

Artur Grynbaum (Foto: Divulgação)

O UOL Debate irá reunir executivos de grandes empresas para discutir os desafios que o Brasil enfrenta com a pandemia do coronavírus. Com mediação de João José Oliveira, o evento será online, nesta segunda-feira (20), a partir das 13h, no site www.uol.com.br. Entre as participações confirmadas, destaque para Artur Grynbaum (CEO do Grupo Boticário), John Rodgerson (Presidente da Azul Linhas Aéreas), Juliana Azevedo (Presidente P&G Brasil), Pablo Di Si (CEO da Volkswagen Brasil), Pietro Labriola (CEO da Tim Brasil) e Roberto Fulcherberguer (CEO da Via Varejo).