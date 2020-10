Liga de Pediatria da Ufba recebe doações para crianças carentes de Salvador

A Liga Academica de Pediatria (Laped) da Universidade Federal da Bahia (Ufba) recolhe doações para crianças carentes de Salvador. A ação é feita em parceria com a Associação Atlética Acadêmica Antônio Carlos Vieira Lopes (AAAACVL) e tem contado com doações principalmente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Bahia. A entrega vai acontecer neste final de semana, às vésperas do Dia das Crianças.

O grupo aceita doações de alimentos, brinquedos ou em valor monetário, que será convertido na compra de presentes para mais de 150 crianças da creche Futura Geração, além de itens alimentícios.

A creche é uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar os pequenos de uma das comunidades mais necessitadas de salvador, a do Parque Bella Vista. O local funciona com o apoio de voluntários, incluindo membros da Laped.

"Nosso objetivo é somente a solidariedade. Já atuamos no local há dois anos para atividades acadêmicas e de extensão. A gente pesa e analisa a estatura das crianças, vê o calendário vacinal, realiza atividades de educação em saúde e damos orientações também para os pais. Nessa pandemia do novo coronavírus, eles estão mais vulneráveis e precisam do apoio da sociedade civil", explica a presidente da liga, Larissa Neves.

Para Hilda Fernandes, fundadora e diretora da Creche Futura Geração, a ajuda vai acontecer num momento apropriado. "A ação vem a ajudar muito, principalmente devido ao momento de pandemia. Nossas maiores necessidades são relacionadas a alimentação, material de limpeza e higiene pessoal", disse.

Além de brinquedos e jogos, o grupo está arrecadando os seguintes alimentos: arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite em pó e cuscuz. O grupo faz um apelo porque até o momento menos da metade dos produtos necessários foram doados.

Interessados em ajudar e doar devem entrar em contato pelo Instagram do grupo (clique aqui) ou pelo telefone 75 98835-2903.