Lima Duarte guarda picape usada por seu personagem em 'Roque Santeiro'

Lima Duarte compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que ainda guarda a caminhonete F-1000, do seu personagem Sinhozinho Malta, de Roque Santeiro (1986), da Rede Globo O ator disse que foi um presente da Ford após o fim da novela e que o veículo já rodou mais de 1 milhão de quilômetros.



"Essa caminhonete era do Sinhozinho Malta. Tô certo ou tô errado? Quando terminou a novela, a Ford me deu a caminhonete dele. E eu mantenho ela aqui, entre as árvores, que ela fica mais solene", compartilhou o ator. "Ela já rodou 1 milhão de km, sem mexer no motor. Eu não estou fazendo propaganda, primeiro porque a MWM já faliu", disse ele, aos 92 ano de idade.



Lima Duarte ainda falou sobre as longas viagens que fez na caminhonete ao lado do também ator Armando Bogus, falecido em 1993.



"Só a Manaus eu fui duas vezes, seis mil quilômetros, eu e Armando Bogus, querido", completou o ator.