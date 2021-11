Lima Duarte leva tombo e machuca rosto: 'Apesar do susto, estou bem'

O ator Lima Duarte sofreu uma queda que deixou o rosto machucado. Aos 91 anos, o ator compartilhou um vídeo nesta quinta-feira (4) falando do assunto, que chamou de "susto".

No vídeo, Lima não explica exatamente o que aconteceu, mas afirma que já está bem. Ele está no sítio que a família tem em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

“Apesar do susto, eu estou bem. Levei um tombo, mas não caí!”, disse ele na legenda. Em vídeo, complementou: “Sabe por que estou com a cara assim, e a boca? Porque eu levei um tombo. Levei um tombo, não caí", afirma, com bom humor.