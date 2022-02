Liminar barra festa com Anitta e Gkay em condomínio de Busca Vida

A administração do Condomínio Busca Vida, na Estrada do Coco, conseguiu uma liminar na Justiça para impedir a realização da festa com influencers que aconteceria na região por três dias. Gessica Kayane e Anitta são alguns dos famosos que participariam do evento, organizado pela Skol Beats - as duas já estão na casa.

Em uma circular para os condôminos, a administração diz que tomou conhecimento de que aconteceria uma festa em vários dias de fevereiro e também no início de março na casa, que está alugada. "A festa contaria, inclusive, com uma estrutura de palco, caixas acústicas, iluminação difusa com potencial para comprometer o ciclo de desova das tartarugas marinhas, presença de artistas e influenciadores digitais de amplitude nacional e divulgação em redes sociais", diz o texto.

A administração entrou na Justiça buscando o cancelamento, afirmando que um evento desse porte vai contra as normas da convenção do condomínio, "prejudicando a segurança, o sossego, a saúde dos vizinhos e o meio ambiente".

Caso a festa aconteça, a liminar determina multa diária como pena - o valor não foi divulgado. O condomínio ressalta que fica em Área de Proteção Ambiental (APA) e que atualmente vive-se o momento de defesoe desova das tartarugas marinhas na praia.

A influencer Gkay fez alguns posts mostrando os convidados dançando dentro da casa ontem à noite. De dia ela chegou a falar dos shows, que não aconteceram. "Hoje vai ter uma atração que não sei como vou lidar", disse. "Ela chegou, é ela, a maior das maiores", celebrou depois, quando Anitta chegou. Já na casa, Anitta postou fotos e vídeos curtindo a piscina. Entre os convidados estão Pequena Lo, Rainha Matos, David Brazil, Leo Kret, Ney Lima, Rico Melquiades e Sérgio Marone.

Batizado de Plano B do Carnaval, o evento tinha, além das datas de 16 e 17, programação prevista para 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.

A reportagem procurou a Skol Beats para comentar a situação, mas não obteve resposta.