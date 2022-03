Limite de público em eventos é ampliado para 8 mil pessoas na Bahia

O número de público permitido em eventos na Bahia aumentou ainda mais. O limite permitido saiu de 3 mil para 8 mil pessoas, ao invés de 5 mil, como havia sido divulgado pelo governador Rui Costa, nessa terça-feira (8).

Conforme decreto estadual publicado nesta quarta-feira (9), o limite de público de 8 mil pessoas é válido até 18 de março. E medida é válida para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, teatros, cinemas, museus e afins.

Bom dia. Decidimos ampliar para 8 mil a quantidade de pessoas em shows e eventos na Bahia, ao invés de 5 mil, como eu cheguei a anunciar ontem no #PapoCorreria. O limite continua sendo 50% da capacidade dos espaços e a apresentação do comprovante de vacinação segue obrigatória. https://t.co/98Hs0915q6 — Rui Costa (@costa_rui) March 9, 2022

Os espaços culturais, cinemas e teatros poderão funcionar com a capacidade total, desde que respeitado o limite de público estabelecido. Já os estádios ficam autorizados a receber a lotação de até 50% da capacidade máxima, com controle de fluxos de entrada e de saída para evitar aglomerações.

Para todos os casos a vacinação deverá ser comprovada, mediante apresentação do documento fornecido no momento da imunização ou do Certificado COVID, obtido através do aplicativo “Conect SUS” do Ministério da Saúde. O uso de máscaras segue obrigatório.

Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos:

ocupação máxima limitada a 50% da capacidade do local e presença de público não superior a 8 mil pessoas; controle dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local, de modo a evitar aglomerações; instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada e respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o uso de máscaras.