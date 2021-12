'Linguagem neutra dos gays' estraga a garotada, diz Bolsonaro ao falar do Enem

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou a linguagem neutra de "dos gays" e afirmou que ela "estraga a garotada".

"Lembra dois anos atrás a questão da linguagem neutra dos gays (do Enem)? Não tenho nada contra, nem a favor. Cada um faz o que bem entender com seu corpo. Mas por que a linguagem neutra dos gays? Que que soma para gente numa redação? Agora, estimula a molecada se interessar por essa coisa, por...", disse o presidente a apoiadores no cercadinho do Palácio do Alvorada, na manhã desta terça-feira (7).

Um dos apoiadores complementou, afirmando que isso "vai estragando a linguagem". Aí, o presidente continuou. "A linguagem é o de menos, vai estragando a garotada".

A linguagem neutra permite usar pronomes que contemplem pessoas de gêneo não binário, além do ele/ela. Não tem a ver com orientação sexual.

As falas de Bolsonaro aconteceram enquanto ele discutia o Enem com os apoiadores. Ele disse que o próxime exame "vai ser nosso".

Em novembro, Bolsonaro já havia declarado que a prova está começando a ter "a cara do governo". Ele negou, contudo, que tenha tentando interferir no conteúdo do Enem.

O Enem desse ano aconteceu em meio a uma crise no Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que realiza a prova. Ao todo, 37 servidores pediram para sair de cargos de chefia em meio a denúncias de "fragilidade técnica e administrativa" da atual gestão do órgão.