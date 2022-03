Linn da Quebrada vence prova de resistência e é a nova líder no BBB 22

Após mais de 17 horas de resistência, Linn da Quebrada venceu a prova do líder no BBB 22, no fim da tarde desta sexta-feira (25). Ela disputava a prova com Douglas, Paulo André e Pedro Scooby, que resolveram desistir juntos da prova.

Eles saíram do provódromo juntos e voltaram para a casa carregando Linn no colo.

Gustavo Marsengo foi o primeiro a deserdar, e Arthur Aguiar foi eliminado com 9 horas.

Após mais de 10 horas de prova, Eliezer deixou a prova. Cerca de 1 hora depois, Jessilane também desistiu. Lucas, Natália e Eslovênia abandonaram pouco tempo depois.

Prova de resistência

"Atenção às regras: cada jogador deverá se posicionar na sua base segurando o batom líquido Power Stay. Ao longo da prova, a base irá inclinar descendo e subindo. Vence quem resistir por mais tempo".

Tadeu Schmidt ainda explica aos brothers outras regras da disputa:

"O acrílico está aí para ninguém abraçar o batom com as pernas, para ninguém passar para o outro lado do batom também. Vocês não devem usar o acrílico como apoio, porque ele pode quebrar e soltar. Segurou no acrílico está eliminado? Não, mas ele não está aí como apoio. É proibido se sentar na base, é proibido ajoelhar na base e é proibido usar deliberadamente outra pessoa ou outro batom para se apoiar. Vale sempre aquele velho e bom conselho: não arrisque".