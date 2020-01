Liquida Salvador começa nesta sexta-feira (31)

(Foto: Arquivo CORREIO)

Tradicional campanha do comércio da capital, a Liquida Salvador será mais uma vez antecipada este ano e acontece entre 31 de janeiro (sexta) e 8 de fevereiro. Segundo informações preliminares da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), a campanha vai contar com 5 mil pontos de vendas em Salvador e Região Metropolitana, com os apoios da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia, e patrocínio do Sebrae, Pop Credicard e Mastercard.

As demais informações serão divulgadas em almoço para a imprensa e convidados na quinta (30/1), no Restaurante Coco Bambu. No ano passado, a campanha que visa movimentar as vendas do varejo local também ocorreu em período anterior ao Carnaval.

Sebrae faz 1º evento no Centro de Convenções de Salvador

O Sebrae-Ba confirmou a realização do seu primeiro evento no novo Centro de Convenções de Salvador. Inaugurado na última quinta, 23/1, o espaço receberá o Encontro com Especialistas, que vai trazer à capital baiana os grandes especialistas de diversos segmentos. A programação conta com palestras e oficinas para o desenvolvimento de líderes e temas específicos para os segmentos da cadeia produtiva de higiene pessoal e beleza, moda, alimentação fora do lar, setor gráfico e comunicação visual, indústria e varejo de alimentos, materiais de construção, saúde e construção civil. As inscrições para o evento estão sendo feitas pelo Sympla, no endereço bit.ly/encontroconecta2020. Outras informações podem ser obtidas também pela Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800.

Agro e construção vão puxar a economia baiana

A agropecuária e a construção civil serão os motores do crescimento da economia baiana e brasileira segundo projeções do Banco Santander. As estimativas estão em fase de revisão e os números oficias serão divulgados em fevereiro, mas os cálculos feitos até aqui indicam que a Bahia terá um incremento de 2% em seu Produto Interno Bruto (PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas na região). Ainda assim, abaixo da média nacional, já que o PIB do país deverá crescer 2,3%. Uma primeira boa notícia é que as médias brasileira e baiana estarão mais próximas.

As projeções para 2019 (números oficiais do IBGE só saem em março) feitas pelo banco apontam um crescimento de 0,5% para o estado e 1,1% para o país. Essa proximidade entre as médias estadual e nacional deve acontecer em todos os setores que compõem o PIB: Agropecuária, Indústria e Serviços. Na Bahia, sempre segundo as projeções do banco, a Agropecuária responde por 6,7% do PIB total e as perspectivas são boas para três dos produtos mais importantes do segmento: soja e algodão (no oeste) por causa do volume da produção, e frutas (região de juazeiro), que deve exportar mais por causa de acordos comerciais com a União Europeia.

Convicção

As indústrias baiana e brasileira também devem iniciar sua recuperação em 2020. A locomotiva será a Construção Civil. “Estamos convictos na retomada desse setor, um dos mais afetados pela crise”, diz Lucas Nóbrega, economista do Santander ouvido pela coluna. “A retomada ainda é lenta e concentrada em São Paulo, mas há sinais de que ela também começa a acontecer em outros locais. E é um setor importante pois emprega muita gente”, completa.

Ainda segundo o economista, é no mercado de trabalho que se pode encontrar parte da explicação para a diferença das médias de crescimento entre a Bahia e o Brasil. “Embora a Bahia tenha sido o estado que criou mais vagas no Nordeste no ano passado, o mercado de trabalho ainda não reagiu como em estados do Sul e do Sudeste. Mas há sinais do final do ano passado que indicam uma melhora para 2020”, analisa o economista.

Riscos

Para o Santander, este cenário de crescimento brasileiro – e baiano – pode ser afetado por dois grandes riscos. O primeiro é a incerteza que ronda a economia global. As primeiras projeções apontam uma economia global estagnada e sob efeito das dúvidas causadas pelas eleições americanas, pelo conflito EUA x Irã e pelos efeitos do novo coronavírus. “É muito cedo para avaliar esse risco do coronavírus, mas com base na greve de caminhoneiros no Brasil, imagine o resultado de ter 60 milhões de pessoas isoladas (por uma quarentena determinada pelo governo de Pequim). E a economia chinesa é a que mais cresce no mundo”, destaca Nóbrega.

Internamente, o maior problema é o chamado Risco de Complacência, que é o governo acreditar que as reformas já feitas vão solucionar o “problema fiscal estrutural do Brasil, que ainda gasta mais que arrecada”, conforme expõe o economista. “As reformas precisam continuar. Se as expectativas quanto à melhoria econômica do país frustrarem muda tudo o que já foi precificado, as taxas de juros futuras, que financiam investimentos, e o custo de credito vão subir e comprometer a retomada da economia”, analisa Nóbrega.

Grupo hoteleiro cresce 17% em 2019

As duas unidades baianas da rede hoteleira Intercity foram das que mais contribuíram para o aumento de 17% na receita do grupo na comparação entre 2019 e 2018. No ano passado, o Intercity Salvador Aeroporto apresentou crescimento de 4% em sua ocupação e 4,5% na diária média com relação a 2018. Já a unidade Intercity Salvador teve um incremento de 11% na diária média, mas a ocupação se manteve em linha comparada com o ano anterior.

A empresa atribui o resultado à recuperação da economia e ao crescimento sustentável da marca, além do sucesso da sua estratégia de alinhar e conectar as áreas de Vendas, Marketing, Distribuição e RM - um dos diferenciais competitivos da rede - e dos investimentos na remodelação dos seus hotéis para se adequar ao mercado com produtos competitivos.

Mercado de aluguel aquecido

Sete dos 10 bairros que concentram a maior quantidade de ofertas de imóveis para alugar em Salvador tiveram alta no preço médio do metro quadrado. É o que aponta relatório da Apsa – uma das maiores empresas brasileiras em soluções para moradias urbanas. Foram analisadas mais de 6,7 mil ofertas e o valor mais alto do metro quadrado para aluguel está em Ondina (R$ 48,46) e o mais baixo, no Candeal (R$ 22,28). O bairro de Itaigara foi o que teve o maior aumento do valor do metro quadrado para aluguel na comparação com o relatório anterior, de dezembro de 2019: alta de 13,4%.

Os valores caíram no Caminho das Árvores (-11,6% ou R$ 31,66), Rio Vermelho (-8,9% ou R$ 24,18) e na Graça (-0,3% ou R$ 22,50). Ainda segundo a Apsa, Salvador é a capital do Nordeste com o metro quadrado mais caro para locação. Para a empresa, o aquecimento do mercado imobiliário nacional vai incrementar ainda mais os valores da locação de imóveis por aqui.

Prédio com área comum no rooftop é lançado na Barra

As construtoras Civil e Barcino Esteve lançam, na Barra, o NAU - Barra Life Style. O residencial está localizado no mesmo imóvel que abrigou a Casa Cor 2017, na Avenida Marques de Leão, a 100 metros da praia do Farol da Barra. O empreendimento oferece 11 plantas diferentes de um, dois e três quartos, com metragens entre 34,24m² e 118,32m². A previsão de entrega é em 2022.

Um diferencial é a área comum localizada no rooftop (cobertura), com espaço gourmet, academia e piscina com vista panorâmica para o mar. Além disso, o empreendimento ainda conta com sala de massagem, pet place, lavanderia coletiva, self storage e bicicletário.

S.O.S. Vida projeta investimento de R$ 10 milhões em novo negócio em Salvador

Após ampliar sua atuação abrindo uma filial em Brasília e se tornar a única empresa de Home Care da América Latina com um programa de Cuidados Paliativos certificada pela Joint Commission International, a S.O.S. Vida tem a expectativa de ampliar seu faturamento em 80% nos próximos três anos. O plano de crescimento prevê o lançamento de um novo negócio em 2020 em Salvador, que terá o investimento de cerca de R$ 10 milhões.

Além disso, a empresa estuda novas possibilidades para manter seu projeto de expansão geográfica com a abertura de novas filiais em outros estados. A S.O.S. Vida é uma das principais empresas de Home Care do Brasil, atuando em mais de 50 cidades na Bahia, Sergipe e no Distrito Federal.

Franquia odontológica quer abrir 5 unidades na Bahia

Reconhecida como a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina, a Sorridents – que tem uma unidade Salvador, no bairro de Brotas - projeta abrir cinco novas unidades na Bahia até o final deste ano. As inaugurações demandarão um investimento em torno de R$ 2,5 milhões para implantação das clínicas. Entre as cidades aquecidas para novos negócios, os especialistas de expansão da marca identificaram regiões de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Guanambi, Teixeira de Freitas e Porto Seguro.

O formato de negócio prevê clínicas com todas as especialidades do ramo odontológico e todos os equipamentos para a realização de exames laboratoriais. A marca fechou 2019 com faturamento de R$ 360 milhões e projeta alcançar a casa dos R$ 485 milhões em 2020, ao inaugurar 144 unidades.



Nova escola bilíngue no Horto

Uma nova rede de escola bilíngue aporta em Salvador este ano. Com 10 anos de experiência, a Saint Helena Bilíngual Education – cuja primeira unidade é da cidade de Maringá (PR) – vai se instalar no bairro do Horto Florestal. Neste primeiro ano de operação, a escola vai atender crianças de 1 ano e 4 meses até 5 anos. A depender da idade, cada sala contará com uma professora para cada 6 ou 9 alunos.

Um dos diferenciais da Saint Helena é que ela é uma Cambridge Internacional School, com aquisição e treinamentos de aula realizados por equipe Cambridge, material didático de matemática e ciências elaborado por Cambridge e provas também de Cambridge, o que permite ter os alunos no Brasil totalmente aptos a estudar em qualquer escola internacional de língua inglesa. A partir do Pre-kidergarten (4 anos), também é utilizado o método da Editora Nathan, “Descobrincar”, inspirado no conceito didático francês, completo e estruturado para ser aplicado durante o ano todo, desenvolvido de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil.

Bandeira branca

A distribuidora de combustíveis Royal FIC, que passou a operar no sul da Bahia no segundo semestre do ano passado, trouxe agora para o estado o seu caminhão-laboratório para ensinar frentistas e gerentes de postos de bandeira branca (que podem comprar combustíveis de diferentes distribuidoras) a auferir a qualidade dos combustíveis que recebem dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANP.

Implementado pela Royal FIC em 2017, o Lab FIC realizou em 2019 mais de 2 mil visitas a postos de gasolina de cidades localizadas nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Goiás. Além do suporte oferecido aos postos, a equipe do Lab FIC também ministra palestras educacionais e já participou de eventos realizados na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e no Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).



FIQUE POR DENTRO