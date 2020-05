Listão de cursos para você enfrentar o tédio na quarentena

Ficar trancado em casa tá difícil, não é mesmo, minha filha? Eu imagino que sim. A saudade da rua, da lua, do mar e da ladeira estão potencializadas com as medidas de isolamento social. O Tédio - com um T bem grande - então... nem se fala.

Sem a rotina natural, saber o que fazer com tanto tempo livre se tornou uma dor de cabeça. Pensando nisso, o CORREIO listou uma série de instituições que oferecem cursos gratuitos dos mais diversos: desde meditação até culinária, passando por programação, marketing, empreendedorismo, línguas e finanças. Parafraseando (e mudando um pouquinho a letra) Flávio José: você pode fazer tudo, inclusive nada.

1. Senai: Mecânica, Automação Industrial e Internet das Coisas

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou uma plataforma de ensino adaptativo digital para educação profissional que oferece um curso técnico em Mecânica. A formação é digital e gratuita. A iniciativa é mais uma das opções disponíveis para quem busca capacitação em meio à crise na saúde provocada pelo coronavírus.

Os conteúdos já estão disponíveis e as inscrições podem ser feitas através do site. A plataforma também pode ser acessada pelo celular. Até 2021, os cursos de Automação Industrial, Internet das Coisas e Cyber Sistemas também serão disponibilizados.

É preciso estar atento pois as vagas são limitadas. Ao realizar o primeiro acesso, o estudante tem até 3 meses corridos para concluir os estudos.

2. Fluency Week

Um intensivo de estudos que vai acontecer online dos dias 4 a 10 de maio. É possível escolher entre inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano. Corre pra se inscrever.

3. Fundação Bradesco

Outra plataforma bem conhecida e que salva a vida de muitos estudantes universitários na hora de entregar as horas extras exigidas por faculdades ao final dos cursos.



Na Fundação Bradesco há cursos nas áreas de Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Informática, Educação básica e Pedagogia, com duração média de 10 horas. Além disso, são oferecidos materiais e roteiros de estudo para os alunos. Todos os cursos emitem certificado. Clique aqui e escolha o que for mais interessante.

4. Trilha Aprendizagem

A plataforma liberou uma série de cursos. Entre eles, destacamos um sobre Cultura Africana e outro sobre a Contribuição Indígena e Africana na Formação do Povo Brasileiro.



Além desses, também há cursos práticos disponíveis como de Gestão Financeira, Libras, Primeiros Socorros nas Escolas, Informática Básica, Logística e Marketing. Veja a lista completa.

5. Vai um hambúrguer?

Essa vai pra quem está pensando em empreender. O Learncafe disponibilizou um curso gratuito de preparação de Hamburguer Artesanal. Caso se dê bem, abrir um negócio pode ser uma boa ideia. Coloca a chapa pra esquentar e clica aqui para se inscrever.

6. Revendedora de Lingerie

Mais um para quem está querendo fazer uma graninha nesta pandemia. O curso disponível no site Cursou é ministrado pelo professor André Tomé e tem duração de 5h.

Curtiu? Então clica aqui e se joga!

7. Pra ficar Zen

Para relaxar um pouco a cabeça, o mesmo site Cursou disponibiliza cursos de Meditação e de Ioga. Uma chance para relaxar durante todo esse estresse que é a pandemia.

Meditação

Ioga

8. Animações e Design

O site Iped tem vários cursos gratuitos. Destacamos a série sobre animações e design onde você aprende desenho artístico, utilização do Photoshop e Corel Draw - softwares que permitem manipulação de imagens e criação de logos, folders e material de divulgação em geral.

Clica aqui para se inscrever.

9. Um doce de pessoa

Também no Iped, encontramos diversos cursos gratuitos de gastronomia e culinária. Um destaque vai para a Confeitaria Básica, que tem carga horária de 10h. No mesmo site você encontra curso de salgados, trufas, café da manhã Low Carb, coquetelaria e várias outras coisas que dão água na boca.

Clique aqui para conferir.

10. Its Rio

Os cursos estão disponíveis até o dia 30/06 e os alunos que assistirem a 100% das aulas até 15/07 receberão certificado. Há cursos como Privacidade e Segurança Online e Gestão de Conhecimento.

Veja lista completa.

11. Desenho

A Faber-Castell disponibilizou 13 cursos gratuitos para quem curte ou quer aprender a desenhar. São eles: dicas de composição, técnicas de narrativa visual, desenvolvimento de personagens, play na criatividade, criaturas fantásticas, monstros incríveis, lettering básico e avançado, criatividade nas redes sociais, criando mundo e dicas de desenho realista. A lista completa está disponível neste link.

12. Conserto de celulares

Na plataforma Udemy, há disponível um curso para conserto de celulares. São cerca de três horas de vídeoaula explicando quais as ferramentas, procedimentos, softwares e os principais defeitos que aparecem no dia a dia de uma assistência técnica. A inscrição é feita aqui. No próprio Udemy há vários outros cursos como Excell e Marketing. Confira a lista completa.

*com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco