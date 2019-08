Litoral norte da Bahia pode ter ondas de até 3,5 metros nesse domingo

A intensificação dos ventos vai deixar o mar agitado até segunda-feira (12), na Bahia. De acordo com informações da Marinha, as ondas podem chegar até a 3,5 metros no litoral, nesse domingo (11), em alto-mar.

O alerta é válido para o trecho entre o litoral norte da Bahia e o sul de Maceió, em Alagoas. Por causa dos ventos, há possibilidade de ressaca, com ondas de até 2,5 metros entre Salvador e João Pessoa, na Paraíba, até a noite de segunda.

A Marinha alerta que os navegantes devem consultar as condições metereológicas antes de entrarem no mar.