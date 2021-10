Live debate programa de trainee exclusivo para negros do Magalu

As inscrições para o Programa de Trainee Magalu 2022, voltado 100% para candidatos negros, termina no próximo domingo (24). Para tirar dúvidas sobre o processo seletivo, será realizado um bate papo entre Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, e Luana Genót, fundadora e diretora executiva no Instituto Identidades do Brasil.

A conversa acontece nesta quinta-feira (21), às 18h30, no Instagram @luanagenot. Serão debatidos como áreas de atuação, duração do programa, desenvolvimento profissional e futura efetivação.

Ao longo de doze meses, os selecionados irão vivenciar experiências de aprendizagem, competências técnicas, comportamentais e uma visão de todo do negócio, além de receberem remuneração acima da média do mercado, segundos os responsáveis pelo programa.

Du Migliano da 99 Jobs, responsável pelo processo seletivo, explica que ter inglês não é requisito para esse programa, nem experiência de trabalho. O salário é de R$ 6.800,00 mensais e os benefícios abrangem: participação nos lucros e nos resultados da empresa, além de bolsa de estudos de 100% para aulas de inglês. Os candidatos podem ter até três anos de formados em qualquer curso de bacharelado ou licenciatura. “A iniciativa é desenvolvida exclusivamente para levar para muitos o que é privilégio de poucos, como diz a missão do Magalu”, enfatiza.

Para se inscrever, os candidatos deverão preencher os requisitos abaixo:

• Formação entre dezembro/2019 e dezembro/2021 em qualquer curso de Bacharelado ou Licenciatura (formação entre setembro e dezembro/ 2019 é considerado dezembro 2019. Caso a formação esteja prevista para entre janeiro e março/2022, considere dezembro/2021.);

• Disponibilidade para residir na cidade de São Paulo/SP;

• Disponibilidade para viagens (*se e quando o contexto da pandemia pela covid-19 permitir);

• Ser negro (autodeclarar preto ou pardo);

• Ter alinhamento com a Cultura Magalu.