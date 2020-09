Livre, zagueiro Anderson Martins entra na mira do Bahia

O Bahia tem um novo alvo na mira para reforçar a equipe. O tricolor negocia a contratação do zagueiro Anderson Martins, de 33 anos. O jogador está livre desde que deixou o São Paulo, em agosto desse ano.

A chegada de Anderson Martins seria para preencher uma das lacunas no elenco tricolor. O Bahia tem hoje a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 18 gols sofridos em apenas 10 jogos.

Anderson é um velho conhecido do técnico Mano Menezes. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, na temporada 2014. Naquele ano, o time paulista foi o quarto colocado no Brasileirão.

Atualmente, o elenco do Bahia conta com as opções de Juninho, Ernando, Lucas Fonseca, Wanderson e Ignácio para a defesa.

Revelado no rival Vitória, Anderson Martins acumula passagens ainda por Vasco, Corinthians e futebol do Catar. O último clube do defensor foi o São Paulo, equipe que defendia desde 2018. Esse ano, ele fez apenas três jogos pelo time paulista. Sem espaço no time de Fernando Diniz, decidiu romper o contrato.

Desde a chegada de Mano Menezes, o Bahia tem buscado atletas para reforçar a equipe. O tricolor está há oito partidas sem vencer e ocupa a vice-lanterna do Brasileirão.