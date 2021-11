Livro sobre o Bandido da Luz Vermelha, de Gonçalo Jr, será adaptado para o cinema

(Divulgação)

Gonçalo Jr. é autor da obra Famigerado que será levada ao cinema

O livro Famigerado, que conta a história do Bandido da Luz Vermelha, escrito pelo jornalista baiano Gonçalo Junior, está sendo roteirizado pela RT Pictures e vai virar filme. A produtora RT, de Rodrigo Teixeira, é uma das mais conceituadas do mundo e responsável por filmes de sucesso como Me Chame Pelo Seu Nome, O Farol e outros. O roteiro de Famigerado, segundo Gonçalo, está em produção desde abril e a expectativa é de que as filmagens aconteçam no ano que vem. Vale ressaltar que Rodrigo Teixeira é sócio de Martin Scorcese.

Outra história

Gonçalo Júnior, autor de diversas biografias, observa que a história do seu livro nada tem a ver com o personagem retratado por Rogério Sganzeria, no filme O Bandido da Luz Vermelha (1968). “Naquele filme, vemos uma alegoria para o exercício do experimento cinematográfico. Luz Vermelha não tinha consciência política no sentido de cometer crimes contra o sistema. Era um assassino frio e sádico”. Gonçalo ressalta que os interessados em conhecer a história contada por ele na biografia que escreveu, pode se adiantar e adquirir a obra pela sua editora, a Noir. (loja.editoranoir.com.br)

(Divulgação)

O confeiteiro Abner Ivan vai participar do evento em Ilhéus

Chocolate

Ainda na capital francesa, onde levou o chocolate brasileiro para o Salon du Chocolat de Paris, o coordenador da missão, Marco Lessa, confirmou a retomada do Chocolat Festival, maior evento do setor na América Latina, em Ilhéus, entre os dias 16 e 19 de dezembro. Dentre os grandes nomes da confeitaria estarão os chefs Lucas Corazza, Abner Ivan e Laurent Rezette. Uma das novidades desta edição será o caráter híbrido do evento, que contará com transmissões ao vivo pelo YouTube.

(Divulgação)

O cantor Silva volta a se apresentar em Salvador

Retomada

O cantor Silva se apresenta no próximo dia 27, na vila gastronômica Marina Garden, que acontece na Bahia Marina. O projeto, que funcionará de sexta a domingo, durante todo o verão, com shows de artistas nacionais e diversas opções gastronômicas, é uma iniciativa do produtor de eventos Platiní Benítez, que retoma suas atividades em grande estilo.

Tradição portenha

O consulado argentino na Bahia realiza nesta quarta-feira (10), às 17h, no Forte de São Diogo, no Porto da Barra, um evento com musica, dança e enogastronomia, para celebrar o Dia da Tradição Argentina. Hoje a amanhã, o consulado promove também uma mostra de cinema com filmes produzidos no país, com exibição na Sala de Arte do cinema do Museu de Arte Moderna (MAM), às 18h.

(Divulgação)

Filme tem atores baianos no elenco

Audiovisual

O filme policial baiano Receba! está na seleção do festival de cinema pernambucano Cine PE. A produção, com direção de Pedro Perazzo e Rodrigo Luna, é um dos seis longas-metragens que integram a mostra competitiva da 25ª edição do festival de audiovisual. No elenco, estão importantes nomes das artes cênicas da Bahia, como Edvana Carvalho, Jackson Costa, Evelin Buchegger e Lúcio Tranchesi.

(Foto:Henriqueta Alvarez/Divulgação)

Rafael Morais é ator e diretor teatral

Artes & letras

Em lançamento virtual, no próximo dia 27, às 19 horas, no Youtube, o grupo baiano Teatro Griô apresenta ao mundo seu segundo livro, editado de modo independente. O infanto-juvenil As aventuras do cágado Ajapá, é escrito pelo contador de histórias, ator e diretor teatral Rafael Morais, com ilustrações da atriz e diretora Tânia Soares (que assina como Amarela). O livro reúne seis contos atravessados pela tradição ancestral da oralidade de matrizes indígena e africana.

(Divulgação)

Ângelo Flavio interpreta João da Baiana no filme Pixinguinha

Na telona

O ator Ângelo Flávio estreia em mais um longa-metragem. O baiano volta às telonas do cinema nacional como o músico e um dos percussores do samba urbano carioca, João da Baiana, no filme Pixinguinha – Um Homem Carinhoso. O longa é estrelado por Seu Jorge, Tais Araújo, Danilo Ferreira e grande elenco. Com roteiro de Manuela Dias, direção da dupla Denise Saraceni e Allan Fiterman, o filme é produzido pela Ipê Artes e coproduzido pela Globo Filmes, Globoplay, Telecine, Canal Brasil e RioFilme, com distribuição da Downtown Filmes.

(Divulgação)

Jantar vai unir Fasano e Parigi com seus respectivos chefs Lomanto Oliveira e Vanessa Silva

Quatro mãos

O Fasano Salvador vai receber a chef do badalado restaurante Parigi (SP), Vanessa Silva, para um jantar preparado a quatro mãos com o chef local Lomanto Oliveira. Com um menu especial preparado para a ocasião, o evento terá duas edições: nos dias 24 e 25 /11.

Flipelô

Diógenes Moura lança, no próximo dia 21, às 17h, no Museu Teixeira Leal, no Pelourinho, o seu primeiro romance. Em Vazão 10.8 – A Última Gota de Morfina (Vento Leste Editora, 104 páginas), o escritor, curador de fotografia, roteirista e editor, evoca fragmentos da vida de sua única irmã, vítima de um câncer fulminante, seus familiares e das cidades em que morou, em tons impressionistas, extraordinários e memorialísticos.