LM Frotas entra no mercado de carros por assinatura

Pesquisas de comportamento do consumidor feitas em todo o mundo indicam uma mudança profunda entre as novas gerações, que privilegiam muito mais a experiência e o compartilhamento que a posse de bens. O resultado destes estudos já é visível nos planos de empresas de diversos segmentos. A baiana LM Frotas é uma delas e está em pleno lançamento de seu serviço de carros por assinaturas, uma realidade relativamente nova para o Brasil, mas em expansão na Europa e nos EUA. Batizado de AssineCar, o serviço permite o aluguel de um zero km por pessoas físicas. O serviço pode ser contratado por 12, 24 ou 36 meses, oferecendo desde carros básicos até veículos de luxo e elétricos. As outras despesas do carro (IPVA, licenciamento, seguro e manutenção) estão inclusas na mensalidade da assinatura, que custa a partir de R$ 970,00. Considerando os gastos para comprar e manter um veículo, o serviço de assinatura pode representar uma economia de 24% para quem compraria o veículo financiado e 6% se fosse à vista.





Aplicativo propõe fórmula 'ganha-ganha' para restaurantes e consumidores



Dois pratos principais pagando apenas por um deles de igual ou menor valor. Presente em outras 11 cidades do país, a plataforma gastronômica Duo Gourmet iniciou suas operações em Salvador trazendo benefícios para aqueles que curtem frequentar bons restaurantes. A novidade chega a capital em uma promoção especial de Black Friday, com redução do plano anual R$210,90 para R$ 150. Já a adesão mensal custa R$ 30. “A proposta do Duo é ter sempre variedade com qualidade. O modal do Duo Gourmet é ganha-ganha-ganha. O aplicativo traz valor para a o cliente com o benefício de pagar menos, ajuda os restaurantes a aumentarem o faturamento e o fornecedor deste restaurante, que vai passar a comprar mais para vender mais”, afirma. Segundo o sócio da empresa, Nilson Gouvêa. Segundo ele, a expectativa da empresa é a de que que Salvador alcance o mesmo resultado de praças como Recife, que chega a 13 mil pessoas frequentando os restaurantes parceiros em um mês. Além de restaurantes como Amado, Ori, Carvão e Larriquerrí , o aplicativo também fechou parceria com o o Clube CORREIO (benefício dado a leitores deste jornal) assinaturas de degustação gratuitas de um mês para os cadastrados no site do jornal e de dois meses para quem é assinante.



Festival de criatividade faz prévia hoje no Facebook

Uma prévia do Scream - Maior evento de criatividade e mídia do Nordeste – acontece hoje, em uma live no Facebook com participação de três dos seus palestrantes: o publicitário, empreendedor e membro fundador da Vale do Dendê, Paulo Rogério; a biotecnologista que, aos 15 anos, criou uma tecnologia social para tratamento de água no semiárido, Anna Luisa Beserra; e a publicitária e especialista em pesquisa de tendências e em estratégia de comunicação, inteligência de mercado e comportamento de consumo, Isabel Aquino. A partir das 15h30, no programa Quem sabe faz a live, que tem transmissão ao vivo nos canais da Associação Baiana do Mercado Publicitário – ABMP. O Scream terá uma ampla programação entre os dias 6 e 7 de dezembro, em quatro endereços simultâneos: Teatro Gregório de Mattos, Centro Cultural da Barroquinha, Fera Palace Hotel e Hotel Fasano. Contempla diversos eventos simultâneos, como palestras, workshops e oficinas com palestrantes dos mais diversos ramos do mercado criativo local à global. Para mais informações e inscrição, acesse www.screamfestival.com.br.



Ticket cresce com novos serviços

A Edenred, que controla a marca Ticket, comemora a conquista de 1 milhões de clientes no serviço Ticket Log. Lançado neste ano, o serviço usa inteligência artificial no uso de dados para auxiliar na gestão de frotas. O serviço também gerencia a manutenção de mais de 300 mil veículos de frotas. Em 2018, foram 8,7 milhões de peças, o equivalente a reconstrução de quase 500 carros. A Ticket Log é um dos novos produtos da empresa, que tem procurado inovar para conquistar mercado. E a estratégia está dando resultado. segundo o diretor operacional do grupo para as Amércias, Gilles Coccoli, que esteve recentemente em Salvador, afirmou que receita operacional da organização aumentou 10,6% nos primeiros 9 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. "O desempenho do país confirmou a recuperação constante do mercado de benefícios observados desde o segundo trimestre de 2018. O Grupo também continuou conquistando novos clientes no negócio de Soluções de Frota e Mobilidade, principalmente em serviços inovadores de manutenção e pedágio, que estão desfrutando de um sólido crescimento no País", afirmou. Por aqui, a empresa inaugurou em agosto, o da primeira unidade do Clube da Estrada Repom na Bahia, em Itaberaba, no posto Posto Santa Helena, onde é oferecido uma estrutura de referência em oferecer um local de descanso, lazer e conveniência para os caminhoneiros em suas viagens. Repom é outra operação do grupo lançado este ano, voltado para o mercado rodoviáio e que lançou o serviço de uma conta digital exclusiva para os caminhoneiros.





FIQUE POR DENTRO



CACHAÇA - A qualidade das cachaças produzidas na Bahia poderá ser conferida na Fenagro (que ocorre no Parque de Exposições de Salvador até o domingo, 1/12) . A primeira edição da Feira de Cachaça de Alambique (Fecachaça), conta com 20 estandes para vender e oferecer a degustação da bebida produzida em municípios como Abaíra, Rio de Contas, Jussiape, Paramirim, Caculé, Ilhéus, Medeiros Neto, Feira da Mata, Vitória da Conquista, Nazaré das Farinhas, Mata de São João e Camaçari. Algumas dessas cachaças são premiadas nacionalmente e internacionalmente, segundo o organizador da Fecachaça, Herbert Oliveira.

MUDANÇA DE MENTALIDADE - Após seis edições, Painel OUTBOX volta ao “aconchego do lar”, encerrando a temporada de 2019 em Salvador. A sétima edição traz uma roupagem diferente das anteriores e um número maior de palestras, desenvolvendo uma linha de discussão de forma colaborativa e interativa. O evento será realizado 07 de dezembro, a partir das 10h, no Senai Cimatec, onde serão apresentadas estratégias, métodos, conceitos e ferramentas para transformar a mentalidade pessoal e profissional dos participantes, além de propiciar momentos de networking. A programação do evento acontece durante todo o dia, com início às 10h, e vai contar com a apresentação inusitada do comediante, fundador do grupo 3x4, Ivan dos Santos. O encontro contará com um ciclo de palestras, que serão realizadas pelo jornalista e professor, Thiago Nascimento, com a temática “Neuromarketing – Desvendando o comportamento do consumidor”; pelo escritor e empresário, Allan Andrade, falando sobre “Mentalidade Financeira”; e pelo especialista em Criatividade e Psicologia Cognitiva, Kisarum Tomasoni, com a palestra “YOUniverse”, que vai elucidar a relação do Eu com o Universo, onde todas as realidades são possíveis. Ingresso e maiores informações no site www.sympla.com.br/outbox



HOMENAGEM - Considerado um líder empresarial visionário, Deraldo Motta presidiu o Sistema Fecomércio-BA durante 31 anos (1956/1987), período no qual inaugurou o complexo Sesc Senac Pelourinho, um dos equipamentos que revitalizaram aquela região nos anos 70, além de idealizar o edifício Casa do Comércio, obra vanguardista na Avenida Tancredo Neves e que leva o seu nome. Para marcar a passagem do centenário de Deraldo Motta, amanhã (27/11), às 18h, será aberta exposição fotográfica sobre a sua trajetória, no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio. Na sequência, haverá o lançamento do livro A história construída por Deraldo Motta, contendo depoimentos de personalidades baianas que conviveram com o homenageado, além de familiares, como o presidente do Sindilojas, Paulo Motta, que é um dos seus filhos. O coquetel de lançamento do livro será no Espaço Mário Cravo, 3º andar da Casa do Comércio. O evento é para convidados e a exposição permanece aberta para visitação gratuita até o dia 02 de dezembro de 2019, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a domingo, das 14h às 21h.



FERRO – A Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) vai licitar no próximo dia 10 uma área para extração de minério de ferro em Ibipitanga, município do centro-oeste baiano a 500km da capital. A empresa vencedora terá de investir no mínimo R$ 2 milhões em até dois anos em pesquisas complementares antes de requerer portaria de lavra junto à Agência Nacional de Mineração. Os trabalhos desenvolvidos até aqui pela CBPM mostraram a ocorrência de minério de ferro de boa qualidade na jazida, com teores médios superiores a 40% de ferro e granulação média a fina de óxidos como magnetita, martita e hematita. A extração do ferro poderá ser feita sem a utilização de barragens, com separação magnética das substâncias. Ao final da exploração, os rejeitos deverão ser colocados de volta na cava, diminuindo o impacto ambiental.



INAUGURAÇÃO - Um coquetel para clientes e convidados, às 19 horas de amanhã (27/11) vai marcar a inauguração oficial da loja DayDream no Shopping Paralela. Até então, a marca operava uma unidade em regime de softopening. A loja é voltada para os praticantes de esportes ao ar livre e apresenta um versátil mix de produtos, com destaques para tênis das marcas Converse, marcas Rusty, MCD, Lost e Carver.



NATURA - A Natura lançou, na última sexta (22), a terceira loja própria da marca em Salvador. A unidade está localizada no Shopping da Bahia e apresenta o novo conceito para a comunicação entre a marca e seus consumidores, que traz a tecnologia a serviço da experiência do consumidor e permite maior interação com os produtos e com a história da marca. "Queremos fortalecer a nossa presença na região e levar a melhor experiência de compra para os nossos consumidores", afirma Paula Andrade, diretora de Varejo da Natura. Além da presença em shoppings, os consumidores podem adquirir produtos da marca com suas consultoras e por meio das franquias Aqui Tem Natura, modelo de negócios que busca estimular o empreendedorismo de sua rede de Consultoras



RECONHECIMENTO - As Obras Sociais Irmã Dulce, instituição que presta atendimento gratuito na saúde, educação e assistência social para milhares de baianos, está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil em gestão e eficiência. Este ano, a organização esteve sob a mentoria do programa VOA, da Cervejaria Ambev, justamente com foco em processos de gestão. A premiação, realizada pelo terceiro ano consecutivo, é organizada pelo Instituto Doar, agência O Mundo Que Queremos e pela Rede Filantropia, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, foram avaliadas 757 entidades.

NOVA FRANQUIA - Pioneira na substituição de caixas por embalagens sustentáveis, a Simple Organic é uma marca de cosméticos que tem o o objetivo de democratizar o acesso à beleza natural por meio de produtos orgânicos, veganos, naturais, cruelty-free e sem gênero. E que agora passa a operar na Bahia com um quiosque no Shopping da Bahia. A unidade, que será inaugurada no próximo dia 3, ficará na Alameda das Grifes (3°piso), mirando um público diferenciado e que busca produtos de alta qualidade. Os produtos da marca são certificados pela Ecocert e PETA.