Local de águas cristalinas, Moreré registra manchas de óleo

Duas localidades da Ilha de Boipeba, no município de Cairu, foram atingidas por manchas de óleo. Desta vez, a mais crítica é a região de Moreré, que amanheceu empelotada da noite de domingo para esta segunda-feira (28). Anteriormente, a Praia de Bainema já havia registrado presença de óleo.

O grupo Guardiões do Litoral, que vem ajudando na limpeza de áreas atingidas na Bahia, publicou imagens do local em suas redes sociais, onde é possível ver o volume de óleo que chegou à praia. No Instagram, o grupo registrou a ajuda de oficiais da Marinha do Brasil.

Administradora da Pousada Ilha de Boipeba, em Moreré, Natália Paulon conta que os dias têm sido difíceis por lá.

“Hoje foi o dia mais afetado, com certeza. Ontem estávamos aliviados porque não vinha chegando, mas aí quando foi hoje veio tudo isso de uma vez”, relata.

Segundo ela, os empresários têm limpado o local diariamente e que a assistência dos órgãos públicos só veio mesmo nesta segunda-feira. “Na hora que pegou de verdade”, critica. Paulon acrescenta que, hoje, foi grande o mutirão por lá, que contou com a presença de servidores da Prefeitura Municipal de Cairu e do Corpo de Bombeiros.

“Os dias estão bem corridos para nós, mas temos muitos voluntários. Tem dia que a gente fecha tudo e vai ajudar a limpar”, finaliza ela, que diz ainda que as manchas começaram a aparecer na semana passada.

Para conter o material contaminante das praias, um grupo de voluntários da comunidade pertencente à Boipeba montou uma vaquinha online. O recurso será destinado à compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas, botas e máscaras para que as pessoas possam fazer a limpeza.

A meta é arrecadar R$ 10 mil e eles já estão perto de atingir este total. Até o momento, já conseguiram cerca de R$ 7,7 mil. Segundo os organizadores, caso os fundos não sejam totalmente utilizados, o valor restante será doado à associação local de proteção aos animais. Quem deseja ajuda pode clicar aqui.

Reforços

Em nota, a Prefeitura Municipal de Cairu informou que as equipes de limpeza das praias, coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, com apoio da Marinha do Brasil e grupos de voluntários, continuam realizando a limpeza das manchas de óleo que atingiram as praias de Bainema e Moreré. A administração acrescentou que as praias de Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé, estão limpas e com livre acesso.

Para reforço nas atividades de remoção do óleo, a gestão disse que está prevista a chegada de 40 integrantes da Marinha do Brasil na manhã desta terça-feira (29).

Na nota, comunicou ainda que desde a chegada do óleo nas localidades do município, a prefeitura já adquiriu 1100 pares de luvas, 320 máscaras com filtro, 100 pares de botas, 50 peneiras, 25 pás, 35 rastelos, 60 big bags, 2000 sacos de alinhagem, 1000 sacos de lixo, 30 bombonas, entre outros equipamentos. A prefeitura disse que o trade turístico do município e a Defesa Civil da Bahia também têm enviado materiais para o combate às manchas.

A gestão informa que colocou mais de 50 servidores trabalhando diariamente no monitoramento, limpeza e contenção das manchas de petróleo nas praias do arquipélago.