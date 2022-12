Loja da Havan atingida por incêndio estava com laudo dos Bombeiros vencido há dois meses

A loja da Havan que foi atingida por um incêndio em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, na última quarta-feira (28), estava com o laudo do Corpo de Bombeiros vencido há dois meses. Segundo a assessoria da corporação, o documento chamado Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) venceu no dia 24 de outubro deste ano, mas a empresa havia dado entrada na regularização e os trâmites para renovação tinham sido iniciados.

Ainda de acordo com os Bombeiros, isso significa que o estabelecimento já tinha passado por fiscalização e o sistema preventivo contra incêndios estava funcionando. Somente após o resultado da perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) é que será possível afirmar o que provocou o fogo, como reforça o delegado Fabricio Aurich, titular da 10ª Coordenadoria Regional do Interior (Vitória da Conquista).

Segundo ele, a Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, que já estão sendo analisadas pelos investigadores, e testemunhas estão sendo ouvidas.

"Mas tudo indica que foi um acidente. Não tem nada que indique ainda que foi um crime, tudo aponta para um acidente", afirma. "Nenhuma imagem, em nenhum momento, pega qualquer pessoa se aproximando de forma criminosa", acrescenta o delegado, que aguarda o laudo pericial para concluir o inquérito.

Ainda de acordo com Aurich, a perícia não foi feita no dia do incêndio por questões de segurança, inclusive a temperatura no local, mas teria sido feita ontem. "O perito só pode entrar a partir do momento que o Corpo de Bombeiros e os engenheiros dizem que pode entrar. Ontem à tarde (quinta-feira, 29), o perito foi ao local com os bombeiros para verificar a possibilidade de já adentrar o ambiente", conta.

Relembre o caso

Inaugurada em 2018, a loja da Havan de Vitória da Conquista foi atingida pelo fogo na manhã da última quarta-feira (28). No momento em que as chamas começaram, segundo a empresa, a loja tinha acabado de abrir e não houve feridos.

“Todos os colaboradores e clientes saíram rapidamente. Foi logo após a abertura da loja”, afirmou a gerente da unidade, Ana Karine, na quarta-feira.

Além da atuação do Corpo de Bombeiros, que contou com 40 militares para debelar o incêndio, seis caminhões pipa e uma viatura de bombeiros civis que atua no aeroporto da cidade, a prefeitura do município também enviou recursos para ajudar. Segundo a comunicação da administração municipal, foram enviados 13 carros-pipas, uma retroescavadeira e além de cinco brigadistas.