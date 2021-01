Loja de atendimento da Embasa em Itapuã será desativada

A loja de atendimento da Embasa que fica na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, será desativada a partir de 15 de janeiro. De acordo com a empresa, os consumidores que buscavam atendimento no local devem procurar um dos postos localizados nos SACs, por meio de agendamento pelo SAC Digital.

Além do atendimento presencial, a Embasa conta com canais de atendimento remoto, como a Agência Virtual (agenciavirtual.embasa.ba.gov.br). Há atendimento ao público ainda através do aplicativo da empresa e pelos telefones 0800 0555 195 e (71) 99908-9001 (WhatsApp).

Pontos de atendimento presencial disponíveis em Salvador e Lauro de Freitas