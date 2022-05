Loja de celular era o alvo de bandidos que roubaram tripulação, diz polícia

Os bandidos que roubaram a tripulação de um voo da Gol na porta de um hotel na madrugada desta sexta-feira (13) tinham como alvo uma loja de celulares, que também foi assaltada. Esta foi a segunda vez que a Clínica do iPhone foi roubada, somente este ano.

O primeiro roubo aconteceu em março deste ano, quando foram levados um computador e um celular. Já desta vez, foram roubados mais dois celulares e um computador.

Os bandidos teriam aproveitado a oportunidade para roubar os funcionários da Gol e do hotel, que estavam próximos, disse o capitão Fraga, da 39ª CIPM. "O foco não era o hotel e nem os hóspedes. Era a loja. Esta foi a segunda vez que foi assaltada".

Na ação, foram roubados sete celulares: três dos tripulantes, dois dos funcionários do hotel e os outros dois da loja. Quatro homens participaram da ação: dois abordaram os funcionários e outros ficaram no carro, aguardando a dupla.

Testemunhas relataram que os bandidos estavam encapuzados durante a ação. Na manhã desta sexta, policiais civis e militares estão no hotel para colher mais informações sobre o roubo.

Segundo informações da Polícia Civil, três pessoas estavam dentro e uma fora de uma van, na frente do hotel, quando dois homens armados chegaram ao local e anunciaram o assalto.

Gol lamenta assalto

O roubo está sendo investigado pela 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio). Segundo a Polícia Civil, diligências já foram iniciadas para identificar os suspeitos e recuperar os itens roubados. Em nota, a Gol informou que lamenta o ocorrido com sua equipe de tripulantes quando ela se preparava para o trajeto até o Aeroporto de Salvador na madrugada desta sexta-feira (13).

"A Companhia informa que ofereceu apoio à tripulação e está tomando ações de segurança para tentar minimizar os riscos de que novos eventos como este ocorram", informou a Gol. A companhia aérea disse ainda que todos os tripulantes registraram Boletim de Ocorrência, passam bem e, felizmente, não sofreram nenhuma violência física, apesar da perda material de seus pertences.

"Diante do ocorrido, foi acionada uma nova tripulação para assumir o voo 2027 com destino ao Aeroporto Santos Dumont (RJ) e a previsão de partida é para às 09h desta sexta-feira (13/05). Os passageiros receberam todo o atendimento necessário e as facilidades pertinentes ao período de adiamento", acrescenta a Gol, por meio de nota.